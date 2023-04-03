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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ОСИПОВ,
министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии:

«В течение 2023–2024 годов будет существенно обновлен подвижной состав и модернизирована инфраструктура городского наземного электрического транспорта. Планируется приобрести 153 троллейбуса. Кроме того, планируется оснащение госперевозчика Чувашии автобусами и привлечение его к обслуживанию социально значимых автобусных маршрутов, в том числе в сельские населенные пункты.

Напоминаю, что до конца 2023 года будут открыты два межмуниципальных троллейбусных маршрута сообщением «Чебоксары — Новочебоксарск». Также планируется внедрить единое тарифное меню с применением единых проездных билетов и пересадочных абонементов для муниципальных маршрутов городов Чебоксары и Новочебоксарск и межмуниципальных маршрутов между городами, будет изменена муниципальная маршрутная сеть города Новочебоксарска».

Опубликовано: 13 апреля 2023 г.


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