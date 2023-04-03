Государственный резерв зерна в Чувашии будет увеличен вдвое

Вливания в АПК окупятся сторицей. Но кадрами надо заниматься «вдолгую»

Государственный резерв зерна в республике следует увеличить вдвое. Также назрела необходимость создания пищевого кластера. Такие инициативы Глава Чувашии Олег Николаев озвучил на расширенном совместном заседании Правительственной комиссии по вопросам АПК, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка и коллегии Минсельхоза республики.

В прошлом году республика собрала рекордный урожай зерна. Однако это нивелируется невысокими закупочными ценами на продукцию. Поэтому целесообразно в два раза увеличить объемы зерна, закупаемого в госрезерв, сказал Глава. Расширение возможностей сбыта имеющихся запасов позволит сельхозпроизводителям пополнить свои оборотные средства, прежде всего на проведение полевых работ.

Промышленность Чувашии успешно движется в направлении кластеризации. Кластеры созданы в машиностроении, производстве электротехнического оборудования. Настал черед пищевой отрасли, отметил Глава. Это даст больше возможностей предприятиям отрасли по льготам и господдержке, в итоге активизирует экономический рост и развитие импортозамещения. Минсельхозу совместно с Минпромэнерго поручено до 1 мая разработать предложения по созданию и развитию пищевого кластера. Ведь в республике в «пищевке» занято более 10 тыс. человек на 233 предприятиях, на них выпускается более 15% продукции в секторе обрабатывающих производств.

Немаловажный фактор — продвижение сельхозпродукции, в том числе по постоянным каналам сбыта, каковым является агромаркет. В этом году уже выделены средства из республиканского бюджета на его создание на месте проведения выставки «Картофель — 2023», сказал Глава. Если все сделать как надо, это может стать точкой привлечения туристов, а жителям республики позволит закупаться экологически чистой продукцией местного производства.

Говоря о перспективах развития хмелеводства, Олег Николаев с удовлетворением отметил возникший интерес к отрасли других регионов, в частности, Краснодарского края и Воронежской области. У республики появляется возможность стать центром компетенции в данном направлении, локализации селекционной работы этой культуры, технического снабжения.

Глава дал оценку, по его словам, несбалансированной ситуации на молочном рынке из-за снижения закупочных цен на сырье. Она характерна для всей страны, но на нашем регионе несбалансированность сказывается заметней ввиду того, что доля молока в личных хозяйствах очень солидная в валовом объеме продукции. Цену диктует спрос, для чего в республике увеличиваются перерабатывающие мощности. А также растет поддержка ЛПХ в форме самозанятых, число которых на селе быстро растет. Чувашия — один из немногих регионов, реализующий дополнительные меры поддержки в развитие федеральных. В частности, в этом году запущен механизм кредитования самозанятых ЛПХ через «Россельхозбанк» до 300 тыс. рублей на оборотные и 600 тыс. рублей — на инвестиционные цели. Всего на господдержку самозанятых выделено 226,6 млн рублей, а для малых форм хозяйствования в целом — 345 млн рублей.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Мы с вами не нарадуемся изменениям, происходящим в АПК, — отметил Глава. — Прежде всего в техническом и технологическом перевооружении. Именно благодаря им в прошлом году удалось справиться с вызовами, которые преподносила погода, и добиться рекордных показателей по многим направлениям деятельности АПК. Нынешний год приносит новые сюрпризы — ранняя весна и все связанное с этой спецификой. И техническая, и технологическая подготовленность тут как раз имеют важное значение. Вместе с действующей финансовой государственной поддержкой, обеспеченностью материальными ресурсами».

Одна из причин снижения закупочных цен на молоко у населения — невысокое его качество. Оно складывается в том числе из племенных данных домашних буренок и других составляющих. И финансовая поддержка как раз должна помочь людям приобретать высококачественный скот, оборудование для подворья. «Мы готовы рассматривать проекты, которые будут развивать такую инфраструктуру. Готовы двигаться дальше, обеспечивать финансирование этих форм поддержки и дополнительно наращивать объем направлений, которые будут обеспечивать новые мощности переработки молока, повышение его качества», — заверил Олег Николаев.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, напомнив о благоприятных итогах 2022 года с внушительным ростом к предыдущему году в ряде основных отраслей, сосредоточил внимание на реализации мер по дальнейшему развитию сельхозпроизводства. Основными видами сельхозпродукции республика обеспечивает себя полностью. Продолжает расти средняя зарплата в АПК — в минувшем январе она увеличилась на 30% к тому же прошлогоднему месяцу. Растет господдержка АПК — на 2023 год предусмотрено 76 ее видов на общую сумму более 5,8 млрд руб. По показателю поддержки на единицу площади пашни Чувашия занимает второе место в ПФО. Хорошие перспективы сулит новое направление поддержки «Овцеводство», по которому можно будет получить грант до 10 млн рублей. В 4,7 раза вырастет поддержка для овощеводов и картофелеводов. Субсидии предусмотрены и на искусственное осеменение коров — владельцам ЛПХ вернут до 90% от стоимости процедуры. Зам. министра Ольга Кудрявцева потом более подробно ознакомила собравшихся с новшествами.

Министр заострил внимание на реализации инвестиционных проектов. В этом году намечено построить цех по глубокой переработке картофеля на чипсы в СССПК «ЛУК-АГРО», модернизировать производства в ООО «Спиртовой завод «Ядринский», автоматизировать линию по производству батонов на Чебоксарском хлебозаводе № 2. Всего в плане 22 инвестпроекта на 2 млрд рублей.

В АПК республики не теряет остроты кадровая проблема, хотя делается для ее смягчения в последние годы достаточно много. В том числе с участием Чувашского аграрного университета. Важно, что наконец-то поменялась концепция кадровой обеспеченности. Суть ее в том, что привлечение молодежи на село должно начинаться не с получения выпускником аграрного учебного заведения диплома, а с детсадовского возраста. То есть кадровым вопросом пора заниматься «вдолгую», сказал в своем выступлении ректор университета Андрей Макушев. В республике создано единое образовательное пространство в сфере АПК. В том числе на дошкольном уровне, когда дети в агролабораториях познают азы фотосинтеза растений, работы сельхозтехники, ферм и теплиц, выращивают рассаду. «Это означает, что ментальное погружение в отрасль состоялось», — сказал ректор.

Логичным продолжением таких лабораторий стали агроклассы, реализующие специализированные образовательные программы. На сегодня они охватывают 450 учащихся республики, побуждая интерес к современным технологиям агропромышленного комплекса и возможности к самореализации в аграрной сфере. С учащимися занимаются лучшие преподаватели вуза.

Пока потребность в кадрах специалистов на селе остается высокая. По данным администраций округов, на которые сослался Макушев, на 1 апреля предприятиям не хватает 95 специалистов с высшим образованием аграрного профиля, а рабочих со средним специальным образованием — 294 человека. В настоящее время идет трансформация системы средних учебных заведений аграрного профиля, что позволит переломить ситуацию, выразил надежду ректор.