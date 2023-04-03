Рослесинфорг назвал Чувашию одним из лучших регионов по сохранению лесов

Лучше всего справляются с работами по сохранению лесов в Тульской области и Чувашской Республике, только на 12% лесных участков в этих регионах выявлены нарушения. Такие выводы сделали в Рослесинфорге. Эта организация, подведомственная Рослесхозу, каждый год проверяет 10% лесничеств 25 субъектов России, где проводятся мероприятия по сохранению лесов. Задачи мониторинга — проверить, хорошо ли выполняются эти работы, и устранить нарушения лесного законодательства. К слову, последний анализ, в котором с положительной стороны отличилась Чувашия, был проведен в 52 лесничествах, всего обследовано 4118 лесных участков. Чаще всего недочеты наблюдались при выполнении комбинированного лесовосстановления, прореживания и рубок молодняка.