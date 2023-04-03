Совет на старте посевной

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Текущее состояние дел в АПК республики и меры по его дальнейшему развитию обсуждены на расширенном совместном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашии и коллегии Минсельхоза, которое провел Глава республики Олег Николаев.

В своем вступительном слове руководитель региона актуализировал такие важные направления отрасли, как ее государственная поддержка, развитие хмелеводства, создание агромаркетов, закупочные цены на молоко, наращивание экспорта продукции. Подчеркнута особая роль АПК в современной экономике и нынешних непростых условиях.

Ознакомив с итогами 2022 года, вице-премьер-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов обрисовал задачи на год нынешней – в свете начавшихся весенних полевых работ.

Отмечено, что ввиду ранней весны они не обещают стать легкими. А зам. министра Ольга Кудрявцева подробно рассказала о действующих и новых видах господдержки.

Одной из острых проблем отрасли остается кадровая обеспеченность. В республике создано единое образовательное пространство в сфере АПК. О его плодах докладывал ректор Чувашского аграрного университета Андрей Макушев. Упор был сделан на прививание интереса к сельскому труду уже с дошкольного возраста. Шла речь также о проблемах закрепления молодых специалистов на селе. Подробности с заседания – в ближайшем номере «СЧ».

Опубликовано: 11 апреля 2023 г.


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