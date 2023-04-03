Маскировочные сети для бойцов плетут студенты педагогического университета

Первый «паучок» на сеть был прикреплен 15 марта. За три недели студенты, сотрудники и преподаватели вуза сплели семь сетей размером 3×3 метра и 12 нашлемников.

По словам активистов, главное, начать. В поисках дели (сеть) они объездили все рынки города и нашли всего лишь 6 метров, все остальное уже было раскуплено волонтерами из районов республики.

За опытом плетения отправились в Цивильскую школу № 1, где социальный педагог Валентина Гиляровская со своими учениками и единомышленниками изготовили уже не один десяток квадратных метров масксетей. Валентина Леонидовна поделилась не только секретами плетения, но и подарила вузу два мешка ветоши и еще две дели. Уже было с чего начинать, и работа закипела.

Плотники вуза соорудили основу для натяжки сетей. Студенты факультетов разобрали обрезки ткани и на следующий день принесли уже связанные «паучки». Первая сеть была сплетена именно из них и получилась тяжеловатой. Ну а дальше, уже по подсказке все той же Валентины Гиляровской, освоили другую технологию, по которой одну сеть можно изготовить за пять часов, а не за четыре дня, как было с первой. Студенты-технологи нашивали на ленты кусочки ветоши, затем к ним присоединились преподаватели. Сети плели в свободное от учебы и работы время. Параллельно ездили по предприятиям города в поисках ветоши.

Задумались и об изготовлении нашлемников. Мастерица из Марий Эл Нина Лесина сплела 20 основ, на которые студенты вуза уже привязали все те же «паучки».

Активисты подписались на множество групп по плетению сетей, чтобы перенимать опыт. Заказали на фабрике дель. Доставку ждали две недели, так как плетет вся Россия, и заказов у фабрики очень много. Недавно пришел заказанный спанбонд, так что ребята будут осваивать новые технологии.

Все сети и нашлемники уже отправлены на передовую в разведроту, в которой служат бойцы из Чувашии. Именно по их просьбе Университет Яковлева начал эту работу. Сетями маскируют орудия, баню, входы в блиндажи.

Если сети помогут защитить бойцов и спасти хотя бы одну жизнь, то все это не напрасно.

Работа продолжается.