ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«С 2019-го по 2022 год если смотреть, рост только круизных туристов составил по Чувашской Республике 40%. По 2022 году — это плюс почти 30%… Путешествия на скоростных судах «Валдай» превзошли все ожидания. Мы не ожидали. У нас билеты раскупают на месяц вперед. Переживали по поводу загрузки судов. Однако загрузка в направлении Чебоксар и Казани составила 100%. За навигацию было перевезено 19 тыс. туристов, из них 17 тыс. по маршруту Казань — Чебоксары… Цены на маршрут не дороже, чем на автобусе, но при этом совершенно другие ощущения и эмоции, когда вы передвигаетесь на скоростном судне. Это и сама красота Волги, и меняющаяся картинка. Дух захватывает, когда проходишь шлюз, ГЭС. Нет ни светофоров, ни встречного транспорта. За три часа можно добраться из Чебоксар до Казани и наоборот».