Трактора вышли в поля во всех округах Чувашии

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К весеннему севу уже приступили в Алатырском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском и Порецком округах. Посеяно 3007 га яровых зерновых и зернобобовых культур, 10 га рапса, сообщает Минсельхоз Чувашии. Семенами аграрии республики обеспечены в полном объеме — 109% к плану засыпки. По данным Россельхозцентра по Чувашии, доля кондиционных семян составляет 96%, или 49,4 тыс. тонн.

Весенние полевые работы ведутся уже во всех округах республики — аграрии вносят удобрения, боронуют поля. Посевная площадь в этом году составляет около 550 тысяч гектаров, из них весной проводится работа на площади около 250 тысяч гектаров. Озимых под урожай этого года посеяно 81,9 тыс. га, из них на сегодня подкормлено 27,5 тыс. га. Вносятся удобрения и под многолетние травы — работа проведена на площади 16,0 тыс. га.

Опубликовано: 11 апреля 2023 г.


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