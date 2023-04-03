«Ястребы» вышли в плей-офф

После регулярного чемпионата высшей лиги по баскетболу, в котором «Чебоксарские ястребы» заняли седьмое место, команде нужно было пройти через сито квалификационного отбора, чтобы попасть в плей-офф. За заветную путевку пришлось побороться с дружинами «РПФ — Университет спорта» (Казань) и «Динамо» (Грозный).

Если с коллективом из Татарстана у «ястребов» в нынешнем сезоне уже была солидная история противостояний (пять побед и одно поражение), то с командой из Чечни наши баскетболисты еще не пересекались. Но сразу поняли, что, несмотря на любительский статус, грозненцы соперники серьезные — в первый день квалификационного турнира, проходившего в подмосковных Химках, «ястребы» с трибун наблюдали за их уверенной победой над профессиональной казанской командой — 91:64.

В сложившейся ситуации чебоксарцам важно было выиграть у «РПФ — Университет спорта», чтобы обеспечить себе выход в плей-офф. Матч для «ястребов» стартовал неудачно — безалаберная игра в защите, плохая реализация бросков… Результат — проигрыш первой четверти 13:20. На скамейке Диан Шалев вместе с играющим тренером Антоном Богданом нашли нужные слова и постепенно привели команду в чувство. «Ястребы» не только догнали, но и начали улетать вперед. Красивые слем-данки (броски сверху, — Прим. ред.) Павла Метелева, эффективная игра братьев Богданов и Никиты Лашкова помогли команде обрести уверенность и взять инициативу в свои руки. Конечно, соперники из Казани еще сопротивлялись, но сил на заключительную четверть им не хватило. Итоговые 87:66 в пользу «ястребов», которые благодаря победе вышли в плей-офф высшей лиги.

В заключительный день оставалось выяснить еще один вопрос — кто же станет победителем квалификационного турнира?

Игра с «Динамо» в первой половине не изобиловала красивыми моментами — упорная плотная борьба на каждом участке площадки и счет 33:30 в пользу грозненцев. После большого перерыва динамовцы, усилив натиск, оторвались, а «ястребы» не смогли зацепиться и проиграли со счетом 71:78. Таким образом, наша команда заняла второе место в квалификационном раунде и в плей-офф сыграет с лидером регулярного сезона высшей лиги «Челбаскетом».

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Для команды «ЧГУ-Атланта» первый матч 1/4 финала плей-офф высшей лиги по баскетболу сложился неудачно. Чебоксарки проиграли команде «Динамо-2» (Новосибирская область) со счетом 55:74 и, чтобы пройти в следующий раунд в ответном матче, им нужно побеждать с разницей минимум в 20 очков. Вторая встреча между коллективами пройдет в Чебоксарах 8 апреля в 18.00 в спорткомплексе ЧГУ. Приходите поддержать «леопардовых»!