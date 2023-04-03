Денис Андронов: «У каждой куклы своя душа»

Говорить с маленькими зрителями о смысле бытия и нашем предназначении на земле решится далеко не каждый. Кроме того, что их знакомство с Мельпоменой только начинается, сама специфика детского восприятия диктует свои правила. Простота и доступность языка, предельная ясность образов, четкое разграничение между плохим и хорошим… По таким принципам строится большинство постановок для детсадовцев и младших школьников. Но режиссер Чувашского театра кукол Денис Андронов, чья «Сказка о Ежике, волшебном лесе и еще кое о чем» одержала победу на республиканском конкурсе «Узорчатый занавес» в номинации «Лучший спектакль для детей», считает иначе.

Не бывает однозначно черного и белого, доброго и злого, светлого и темного. И даже самый незатейливый, на первый взгляд, сюжет способен обрести мощное высокохудожественное звучание. Несомненно, колоссальное значение имеет качественная профессиональная база (в следующем году Денис получит диплом Российского института сценических искусств — одного из самых престижных творческих вузов страны). Однако, по его мнению, это не главное. Точнее, главное не это, даже если мастер курса — заведующий кафедрой режиссуры театра кукол Николай Петрович Наумов. «Педагог может лишь немного подсказать, наметить точки опоры, слегка скорректировав направление мысли и обучив некоторым игровым или постановочным приемам. Что же касается формы, внутреннего содержания, эмоционального наполнения, стилистики, манеры самовыражения, — тут все зависит от таланта, природы. Актерской, режиссерской, в целом творческой, которая либо есть, либо нет. И, конечно же, от регулярного самообразования и так называемой «насмотренности» — надо больше читать, посещать разные театры, библиотеки, музеи, — считает Денис. — Ни одна интернет-площадка не заменит живого общения с искусством. Поэзия, музыка, живопись, скульптура, художественная и специальная литература помогают сформировать вкус и не превратиться в сборник мемов». Сам он, к примеру, великолепно владеет словом и пишет инсценировки, то есть полностью пропускает материал через себя. Несколько лет назад в его арсенале даже появились собственные пьесы для кукольников и авторский сборник стихов.

Детство Дениса прошло за кулисами саранского кукольного театра «Крошка», где ставит спектакли его мама Ольга Евгеньевна Андронова. Затем — учеба на факультете политологии Мордовского университета имени Н.П. Огарева (аналитические навыки именно оттуда) и снова на подмостки. Начальной школой исполнительского мастерства стал для него Государственный театр кукол Республики Мордовии. Марионетка, тростевая, планшетная, перчаточная, ростовая, теневая — какими только куклами не приходится управлять на сцене. И у всех свои особенности, движения, походка, выражение лица, характер, душа. «Первым ко мне в руки попал Ежик, с которым мы очень подружились. Вместе готовили этюды, разыгрывали сценки, учились взаимодействовать и понимать друг друга с полувзгляда и жеста», — с теплотой вспоминает Денис. Шефство над ним взяла опытный режиссер, заслуженная артистка Мордовии Лилия Владимировна Шахова, которая давала буквально пошаговые инструкции по работе с куклами.

В творческом багаже 30-летнего Дениса — десятки ролей, самая сложная из которых Бабушка в спектакле «Здравствуйте!» по пьесе Михаила Бартенева. «Поскольку в кукольном театре, в отличие от драматического, актер скрыт от глаз публики ширмой или маской, именно голос становится главным средством выразительности. Изо дня в день я учился говорить, как женщина, да еще и преклонного возраста — долго искал нужную интонацию, тренировал дыхание, шлифовал дикцию. А это довольно сложно, при том, что у меня бас, — с улыбкой рассказывает Денис. — Вообще наше ремесло гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. Даже минутный эпизод требует решения целого комплекса задач».

Успешно складывается его карьера и в Чебоксарах, куда он переехал шесть лет назад к своей супруге Ольге Андроновой. Вместе с семейным счастьем Денис обрел и профессиональную поддержку — Ольга окончила факультет художественного и музыкального образования Чувашского педагогического университета имени И.Я. Яковлева и теперь придумывает для мужа эскизы кукол. Вместе они уже выпустили спектакли «Аленушка и братец Иванушка» и «Память нашу не стереть с годами». А первой работой Дениса в качестве режиссера стала постановка «Хранители» к Году Сурского и Казанского оборонительных рубежей, отмеченная специальным дипломом «Узорчатого занавеса-2022». «Спектакль произвел необычайное впечатление, — сказал тогда председатель жюри, главный редактор газеты «Культурный Петербург» Сергей Ильченко. — Руки судьбы — один из самых ярких моментов сценического действа. Возможности кукольного театра здесь использованы по максимуму».

КСТАТИ

«Сказка о Ежике, волшебном лесе и еще кое о чем» по произведениям Ольги Тургай учит ценить дружбу, без которой не могут прожить ни взрослые, ни дети. На нынешнем «Узорчатом занавесе» она была также отмечена специальным призом Союза театральных деятелей России. А один из самых авторитетных критиков современности Павел Руднев, впервые приглашенный в жюри конкурса, назвал спектакль творческим ориентиром для чувашской труппы.

Фото с сайта Чувашского театра кукол