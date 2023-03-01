Как соседи из-за забора поссорились

Земельные участки без оформленных границ нередко становятся причиной судебных споров между соседями. Недавно такой случай произошел в Алатыре.

Один из местных жителей обратился в суд с иском об установлении смежной границы, поскольку его соседка отказывалась ее согласовывать. Также мужчина просил обязать соседку снести забор, полагая, что произошел захват части его участка. Настаивал он и на установке снегозадерживающих устройств на соседских постройках рядом с его домовладением — снег скатывался с крыши и повреждал его систему водоотведения.

Эти бытовые вопросы вполне можно было решить, по-хорошему договорившись с соседями. Но диалога не вышло. Единственным возможным решением проблемы стал суд, причем женщина вышла с встречным иском к соседу и тоже потребовала от него установить снегозащитные ограждения.

В ходе судебного разбирательства были проведены землеустроительные экспертизы. Суд установил смежную границу между земельными участками и выявил, что действительно забор «залез» на участок мужчины. Судом забор было решено снести, а обоих владельцев обязали оборудовать снегозадержатели и обеспечить их исправное состояние и эксплуатацию. В итоге с соседки в пользу истца взыщут 52 тысячи рублей, а соседу придется заплатить женщине 26 тысяч.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяны Васильевой, межевание — процедура хоть и добровольная, но ее необходимость очевидна. К тому же она помогает избежать нежелательных последствий. «Многие собственники земельных участков считают, что границы участков определяются забором. Юридически значимы те границы, которые определены в ходе межевания и сведения об их местоположении внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)», — напоминают в Управлении Росреестра по Чувашии.

«Не зная точных границ земельного участка, владельцы начинают застраивать территорию без соблюдения градостроительных нормативов, установленных Правилами землепользования и застройки. А это порой оборачивается вынужденным сносом построек», — обращает внимание Татьяна Вячеславовна.

Росреестр настоятельно рекомендует собственникам земельных участков межевать свои участки. За это хоть и придется заплатить, но сумма окажется намного меньше, чем та, которую могут назначить по решению суда. И еще один важный момент: при продаже стоимость отмежеванного участка выше, чем у надела без установленных границ.

К сведению

В Чувашии в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 730 тысячах земельных участков. Из них установленных границ не имеют 402 тысячи.