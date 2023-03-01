Специалист Росреестра проводит консультации по средам

Хотите узнать, как правильно оформить в собственность квартиру, воспользоваться гаражной амнистией? Тогда запланируйте ликбез на среду — именно в этот день недели специалист Росреестра Чувашии оказывает консультации по регистрации прав на недвижимое имущество в МФЦ по адресу:

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36.

«Это замечательная возможность посоветоваться со специалистом Росреестра, показать документы и получить грамотную юридическую помощь в сфере кадастрового учета и оформления в собственность недвижимости. Совершенно бесплатно», — говорит помощник руководителя Управления Марина Иванова.

Прием граждан в МФЦ проходит каждую среду с 13:15 до 17 часов в порядке живой очереди. В другие дни консультации от местного Росреестра можно получить по телефону (8352) 62-05-38 с 8 до 17 часов.

Кстати

Тем, кто собирается обратиться за консультацией, сообщают в Росреестре, желательно иметь при себе все документы, связанные с недвижимостью переписка с органами власти, судебные решения и т.д.) В этом случае консультация будет более предметной.