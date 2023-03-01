Хоккеистам «Атала» до победы не хватило одной шайбы

Следж-хоккеисты чебоксарского «Атала» стали серебряными призерами межрегионального турнира на призы благотворительного фонда «Это чудо», который прошел в столице Чувашии, в Региональном центре по хоккею.

В состязаниях, организованных в рамках проекта «Хочу играть в хоккей», помимо хозяев льда участвовали команды «Форсаж» (Балаково), «Ракета» (Самара) и «Нефтяник» (Альметьевск). Именно с гостями из Татарстана наши ребята встретились в первом туре соревнований. В ожесточенной битве, забросив решающую шайбу на последней минуте встречи, дружина «Атал» одержала волевую победу со счетом 4:3.

Во втором туре чебоксарские следж-хоккеисты скрестили клюшки с соперниками из команды «Ракета». На сей раз игра для наших спортсменов сложилась легче — матч завершился со счетом 7:0 в пользу «Атала».

Судьба трофея решалась в заключительном матче — в нем чебоксарцы сражались против команды «Форсаж». К очной встрече коллективы подошли без потерь. По ходу игры инициатива переходила от одной дружины к другой. Спортсмены боролись за каждую возможность забить гол, но в итоге победить удалось представителям Саратовской области — выиграв встречу со счетом 5:4, «Форсаж» стал обладателем золотых наград и главного титула. Наши ребята завоевали серебряные медали, «бронза» у коллектива «Нефтяника».

По итогам турнира лучшим игроком в составе «Атала» был признан нападающий Демид Чурбанов.