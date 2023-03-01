Седьмые в России, первые в ПФО: опубликован «Национальный экологический рейтинг»

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов по итогам 2022 года и зимы 2022-2023 годов. Чувашия снова вошла в десятку лучших, заняв 7-е место среди 85 регионов страны. А на трех первых строчках экорейтинга расположились Тамбовская и Белгородская области и Республика Алтай. Среди регионов Приволжского федерального округа наша республика, как и раньше, оказалась на первом месте. Ближайшие соседи по экологическому рейтингу, Мордовия и Марий Эл, заняли соответственно 19-е и 20-е места.