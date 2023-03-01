Свыше четырех тысяч единиц спецтехники выйдут в поля Чувашии на весенние полевые работы

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Самый загруженный период использования сельхозмашин прогнозируется на конец апреля — начало мая, когда аграрии приступят к севу зерновых культур, овощей и посадке картофеля.

Сельхозпроизводители готовятся к весенней страде. На данный момент приобретено 73% топлива и 50% минеральных удобрений от потребности аграриев. А вот по технике готовность составляет 98%. Некоторые хозяйства уже выпустили сельхозмашины в поля. В частности, кипит работа в Алатырском, Порецком и Шемуршинском округах, где подкормлено 825 гектаров озимой пшеницы, а в Цивильском — 290 гектаров многолетних трав.

Опубликовано: 30 марта 2023 г.


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