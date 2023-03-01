Свыше четырех тысяч единиц спецтехники выйдут в поля Чувашии на весенние полевые работы

Самый загруженный период использования сельхозмашин прогнозируется на конец апреля — начало мая, когда аграрии приступят к севу зерновых культур, овощей и посадке картофеля.

Сельхозпроизводители готовятся к весенней страде. На данный момент приобретено 73% топлива и 50% минеральных удобрений от потребности аграриев. А вот по технике готовность составляет 98%. Некоторые хозяйства уже выпустили сельхозмашины в поля. В частности, кипит работа в Алатырском, Порецком и Шемуршинском округах, где подкормлено 825 гектаров озимой пшеницы, а в Цивильском — 290 гектаров многолетних трав.