Амнистия для гаража: с чего начать

У меня в Чебоксарах есть гаражный бокс в ГК «Станкоремонт-2». Ни гараж, ни земля у меня до конца не оформлены. Слышал про какую-то амнистию, можно ли мне ей воспользоваться? И с чего начать?

Александр Иванов

Как поясняет руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева, члены кооператива действительно могут воспользоваться «гаражной амнистией». По этому закону государственную регистрацию права собственности на гараж можно осуществить одновременно с регистрацией права на земельный участок.

В Управлении Росреестра по Чувашии объяснили, как это сделать. В первую очередь необходимо образовать земельный участок под гаражом и поставить его на государственный кадастровой учет. Образование земельного участка применительно к гаражам в ГК «Станкоремонт-2» проводится на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Нужно обратиться в Управление территориального планирования с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка с приложением схемы его расположения, а также любых документов, подтверждающих пользование гаражом, выделение гражданину земельного участка для размещения гаража. Это могут быть справка о выплате пая, решение общего собрания о распределении гаражей, подписанное до 30.12.2004; договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор о предоставлении коммунальных услуг; справка, выданная гаражным кооперативом, членом которого является гражданин, подтверждающая использование гаража, а также выплату пая (паевого взноса); ордер на гараж или членская книжка, выданная гаражным кооперативом до 30.12.2004 и содержащая сведения о членстве гражданина в этом кооперативе и возведении гаража.

Если администрация принимает положительное решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы его расположения, владельцу необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана участка.

Следующий этап — постановка земельного участка на кадастровый учет. Заявление о постановке участка на учет и межевой план необходимо подать в Росреестр. Сделать это может как сам владелец, подав соответствующее заявление через МФЦ, так и кадастровый инженер по договоренности.

В итоге на руках у гражданина должны оказаться: решение органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, поставленный на кадастровый учет.

Далее — предоставление участка и регистрация прав. После постановки земельного участка на государственный кадастровый учет нужно обратиться в Земельное управление за предоставлением земельного участка в собственность, предоставив выписку из ЕГРН и технический план на гараж (если он не поставлен на государственный кадастровый учет).

Этот комплект — основание для принятия органом местного самоуправления решения о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка. Кроме того, администрация подает в Росреестр от имени владельца гаража заявление о государственной регистрации его права собственности на земельный участок, на котором расположен гараж.

Одновременно подается и заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права на гараж. То есть можно сразу оформить и гараж, и землю.

Обратите внимание, подчеркивают в Управлении Росреестра по Чувашии, государственная пошлина за регистрацию права гражданина при подаче документов органами местного самоуправления не оплачивается.