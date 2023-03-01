Проезд подорожает на два рубля

С 1 апреля в Чебоксарах и Новочебоксарске повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Постановления об этом главы администраций обоих городов Денис Спирин и Дмитрий Пулатов подписали в минувшую пятницу.

В чебоксарских троллейбусах по безналичному расчету стоимость проезда составит 27 рублей (сейчас 25 рублей), по наличному расчету — 30 рублей (сейчас 28). В автобусах одна поездка по безналу обойдется в 28 рублей (сейчас 26 рублей), за наличку — 31 рубль (сейчас 29). Стоимость безлимитного проездного билета в троллейбусе составит 1215 рублей, для студентов и учащихся — 885 рублей.

На два рубля подорожает и проезд в новочебоксарских троллейбусах. При оплате наличными цена билета будет 25 рублей (сейчас 23 рубля), по карте —

23 рубля (сейчас 21). При оплате по абонементу на 60 поездок сроком действия 45 суток тариф вырастет с 19 до 21 рубля. Проездной подорожает с 1260 до 1380 рублей, для школьников и студентов — с 750 до 828.

Сообщается, что изменения назрели в связи с повышением минимального размера оплаты труда, увеличением расходов на обслуживание, содержание транспорта и его ремонт.