Готовится к выходу в свет книга о военном летчике Николае Гаврилове

«Маэстро» расскажет об эпохе

Не сухую биографию, а настоящее историко-публицистическое повествование с захватывающим сюжетом о заслуженном военном летчике, генерал-лейтенанте, Герое России Николае Гаврилове готовится выпустить издательский дом «Наследие». По словам составителей, это не просто книга, а целый проект, над которым в течение нескольких лет трудились военные эксперты, историки, летчики, инженеры, Герои России, профессиональные авторы, редакторы и просто увлеченные люди.

Как рассказали в издательстве, работа над книгой под названием «Маэстро» (а именно такой у Николая Гаврилова был позывной) началась еще в 2018 году. Материал кропотливо собирался и редактировался, все факты и детали выверялись, тексты просматривали профессионалы-авиаторы, сослуживцы Николая Федоровича. В результате, по словам директора и главного редактора ИД «Наследие» Сергея Суслина, получилась книга-роман о любви, дружбе, о выдающемся военачальнике, удивительном летчике-асе, созидателе и прекрасном человеке. В ней немало удивительных фактов, неизвестных широкой публике. В произведение вложены цитаты, слова песен, творчество авиаторов и известных людей, отражающие эпоху. В издание войдут яркие иллюстрации, фотографии, архивные документы, большая часть из которых будет опубликована впервые.

«Книга «Маэстро» посвящена военным летчикам, воинам-интернационалистам, пограничникам, Героям СССР и России, участникам боевых действий, спортсменам, полярникам и в целом истории нашей великой страны. Она будет интересна как для профессионалов, людей, знакомых с военным делом и авиацией, так и для подрастающего поколения. Ведь ее герой – пример, достойный подражания, человек, который знает, что в каждом деле важно стать лучшим не для себя, а для страны, для народа, для близких», — считает Сергей Суслин.

Издатель уверен, что его детище способно объединять поколения: книгу можно подарить отцу, дедушке, наставнику, учителю, целеустремленным молодым людям. «Прочитав историю Николая Гаврилова, невозможно не влюбиться в авиацию», – признается Сергей Михайлович.

В настоящий момент готова рукопись первой части книги, продолжается работа над оформлением, однако издание можно заказать уже сейчас и таким образом помочь его скорейшему выходу в свет. К слову, вокруг проекта уже собралось свое сообщество друзей, которое всеми силами старается поддержать эту идею.

Присоединиться к партнерам — создателям книги можно на виртуальной площадке planeta.ru. На специальной страничке есть любопытные факты, подробности как из жизни самого Николая Федоровича, его изобретениях, экспедициях и подвигах, так и о тех, кто работал над тем, чтобы эта история стала доступна широкому кругу читателей. Как подсказали составители книги, поддержать проект можно финансово, организационно, информационно, и даже лайком или репостом в группе «Издательский дом «Наследие» — Чебоксары» социальной сети ВКонтакте.