В Чувашии увеличена скорость интернета для медицинского туризма

МТС, цифровая экосистема, объявляет об установке нового телеком-оборудования в районе крупнейших медицинских учреждений, привлекающих в Чувашию российских и зарубежных туристов, – центра ортопедии и грязелечебницы. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась до 80 Мбит/c.

Компания запустила новую базовую станцию у Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, а также «прокачала» сеть у популярного санатория-грязелечебницы в северо-западном районе Чебоксар, что позволило включить в этих центрах медицинского туризма высокоскоростной мобильный интернет.

По официальным данным, только в прошлом году Чувашию посетили порядка 100 тысяч человек для прохождения лечения и реабилитации. В центре травматологии и эндопротезирования делают сложнейшие операции на суставах, конечностях и позвоночнике. Сюда за медицинской помощью и реабилитацией приезжают со всей страны и стран СНГ. А санаторий-грязелечебница привлекает медицинских туристов лечением на основе гидро- и бальнеотерапии, грязей. Здравница популярна программами реабилитации после перенесенных пневмоний.

Доступ к интернету на скорости до 80 Мбит/с получили и сотрудники медучреждений, и пациенты. Теперь жители и гости республики, приехавшие сюда подлечиться, смогут общаться с близкими по видеосвязи, пересылать родным фото и видео, на досуге слушать музыку онлайн и смотреть фильмы в HD-качестве. Этими же преимуществами высокоскоростного интернета пользуются и жители микрорайонов на улицах Федора Гладкова и Мичмана Павлова, где расположены медцентры.