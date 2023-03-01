И 3D-печать, и отпечатки пальцев

Школьники Комсомольского муниципального округа посетили Чебоксарский институт Московского политехнического университета. Для них провели мастер-класс, ознакомили с навыками управления летающими дронами и погрузили в виртуальную реальность.

…Неожиданно в одной из аудиторий института обнаружили неподвижное тело. Рядом нашлись важные улики — окурок, гильза, нож. Криминалисты тщательно осмотрели все вокруг. У возможного подозреваемого сняли отпечатки пальцев.

На самом деле ничего страшного не произошло. Тело на поверку оказалось манекеном. В роли криминалистов — студенты-юристы Чебоксарского института Московского политеха, где для школьников провели мастер-класс «Юный криминалист». Одиннад­цатиклассники могли не просто послушать лекцию о том, как раскрываются преступления, но и буквально потрогать руками оборудование.

Под руководством заведующего кафедрой права Евгения Скворцова ребята познакомились с ходом осмотра места происшествия. Самостоятельно провели дактилоскопирование и узнали, что лежит в чемоданчике криминалиста. Все, что старшеклассники могли видеть в детективных фильмах, предстало перед ними в реальности. Например, «внутренняя кухня» криминалистической лаборатории. Ребята с большим интересом при помощи ультрафиолетового излучения практиковались в обнаружении биологических следов и определяли, какая денежная купюра фальшивая, а какая нет.

Но это только часть того, с чем ознакомились школьники в институте. В следующей секции ждал мастер-класс, на котором они узнали, как моделировать реально существующие или виртуальные здания с возможностью вывода готовых эскизов на 3D-печать. При этом ребята смогли не только увидеть процесс моделирования, но и попробовали сделать это сами. Студенты политеха также познакомили детей с теорией и практикой управления дронами. В качестве демонстрационной модели использовались несколько квадрокоптеров маленького размера. На них и отрабатывались движения по горизонтали, повороты и развороты вокруг своей оси.