Фермеры и сельхозкооперативы Чувашии приступили к маркировке молочной продукции

К 1 декабря ставится задача внедрить ее полностью. Эта тема обсуждалась на онлайн-совещании, проведенном Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России.

Всего в республике 16 фермеров и кооперативов занимаются производством молочной продукции. 9 из них уже работают в системе «Честный знак» — программе отслеживания товара от производителя до потребителя, которая позволяет убрать с рынка фальсификат. Не внедрившие маркировку 7 малых организаций Чувашии планируют завершить установку оборудования и начать выпуск молочной продукции с цифровыми знаками к декабрю.

Как сообщают в Минсельхозе Чувашии, 30% затрат на оборудование для маркировки субсидируется из бюджета региона.