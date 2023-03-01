«Меркурий» выловил «неправильную» рыбу

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Поступление в Чувашию большой партии фальсифицированных рыбных консервов выявили в Управлении Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области. Проведя анализ в системе ФГИС «Меркурий», специалисты установили, что на территорию республики поступило более 27 тонн рыбных консервов с наименованием «Сайра» и «Шпроты», изготовленных из рыбы другой видовой принадлежности. То есть «на этикетке пищевой рыбной продукции был указан биологический состав рыбы, не входящий в сырье для ее изготовления», сообщают в надзорном ведомстве.

Поставщики «неправильной» рыбы — ООО «Фортуна Крым» и ООО «Сок-Фиш». На момент проверки у фирмы-получателя в Чувашии оставалось 2688 банок таких консервов. По рекомендации Управления Россельхознадзора они изъяты из реализации.

Опубликовано: 16 марта 2023 г.


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