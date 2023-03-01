В «СЧ» открылась выставка памяти Михаила Иванова

От журналистов он добивался грамотности и честности

Фронтовик, легендарная личность, журналист, наставник, педагог, но самое главное — Человек. Таким вспоминали в редакции «Советской Чувашии» Михаила Иванова, 14 лет возглавлявшего главную газету республики. Вчера в пресс-холле издания открылась выставка, посвященная 95-летию со дня рождения Михаила Ивановича. Коллеги рассказывали о знаменитом редакторе с теплотой, а юная смена будущих медиаработников — студенты-журналисты ЧувГУ имени И.Н. Ульянова — мотала на ус его отношение к слову, профессии и жизни.

В редакцию «СЧ» экспозиция перенеслась из Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, где ее представили несколькими месяцами ранее. Связь в этом прямая — почти два десятилетия, уже после выхода на пенсию, Михаил Иванов учил журналистскому мастерству молодое поколение. Вспоминая ветерана вуза, ректор ЧувГУ Андрей Александров отметил, что говорить об этом славном человеке ему удивительно легко: Михаил Иванович всегда был ровным, требовательным, глубоким, скромным, необыкновенно эрудированным, хоть судьба ему выпала тяжелая. «Главред — это как единственный хирург на селе. В любой момент могут позвонить и вызвать. Нужно идти и делать свое дело, — удивил глубоким знанием газетной кухни Андрей Александров. — Так же и редактор: номер должен выйти при любой погоде. Этот процесс, как работа мартеновской печи — его нельзя гасить. И работать в этой шкуре много лет, при этом до самого преклонного возраста сохранять желание общаться с молодежью и быть им понятным — это большое искусство. Честь и хвала таким людям».

За то время, что выставка представлена в холле «Советской Чувашии», журналисты газеты, можно сказать, будто снова почувствовали присутствие Михаила Ивановича в редакции. Его мудрый спокойный взгляд с фотографий словно говорит: не урони планку, вспомни, как работали журналисты прежде…

У нынешнего главреда «СЧ» Владимира Васильева Михаил Иванов был руководителем дипломной работы в университете. Его он считает своим наставником и на редакторском посту. «Для меня Михаил Иванович — больше, чем близкий человек. И очень символично, что местом для выставки выбрана именно редакция, по коридорам которой он ходил. Михаил Иванович до конца своих дней навещал газету, советовал, где-то интеллигентно делал замечания», — отметил главный редактор.

Интересными историями, связанными с Михаилом Ивановичем, поделились люди, знавшие его лично и много лет проработавшие в одной редакции. Журналист Владимир Жебит, например, рассказал, как в 1979 году он вместе с Ивановым ездил в Венгрию на празднование 30-летия газеты области Хевеш с центром в городе-побратиме Чебоксар Эгер. В память о том событии им вручили грамоты Хевешского обкома партии, которые, по словам Владимира Алексеевича, во всем бывшем Советском Союзе есть только у них. Свою грамоту, а также фотографии с того события ветеран газеты торжественно передал в музей-архив «СЧ».

Принимал когда-то на работу в «Советскую Чувашию» Михаил Иванов и главного редактора газеты «Чебоксарские новости» Ларису Буланкину, которая проработала в «СЧ» больше 30 лет. «Такого наставника, как Михаил Иванович, я пожелала бы всем», — сказала она. Ее, тогда еще выпускницу журфака МГУ, Иванов нашел в Москве во время одной из своих командировок.

«Я буду рядом. Ты не переживай», — пообещал он тогда молодому специалисту, забирая Ларису Буланкину в неизвестные для нее Чебоксары. «И знаете, как меня он учил? — спросила она у студентов-первокурсников. — Говорил: пиши неправильно. Как сделать правильно — это моя забота». Сейчас, по словам Ларисы Алексеевны, тексты молодых журналистов «страдают» правильностью, поэтому и встречаются в их материалах обороты вроде «приоритетным направлением данной деятельности является» или «красной линией проходит»… Ребятам, которые только пробуют себя, опытный журналист советует писать так, чтобы от их материалов читателя «дернуло».

А однажды на планерке Михаил Иванов объявил, что в связи с ее выходом замуж, вся редакция должна быть на свадьбе, а для этого нужно пораньше сдать номер в печать. «Было очень трогательно слышать такое от наставника», — вспомнила Лариса Алексеевна. Он же, кстати, убедил молодого журналиста подать свои материалы на престижную республиканскую премию имени Семена Эльгера.

«Михаил Иванович был сторонником классической журналистики. От нас он добивался грамотности, честности. А от вас ждем свежести и личностного подхода. Мне, например, в редакции очень не хватает таких молодых людей. Я научу. Но я не могу научить вас видеть», — обратилась она к студентам, пожелав им найти именно такого наставника.

Молодые люди с интересом ознакомились с фотоснимками из редакторских будней Михаила Иванова. А коллеги с удовольствием вспомнили свою работу в «Советской Чувашии».