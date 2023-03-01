Фигуру медведя у «Элары» украсила армейская шапка

Знакомый многим чебоксарцам медведь, установленный у АО «Элара», «примерил» армейскую шапку-ушанку.

Сплетенный из березовых веток косолапый (длиной в три метра и высотой — в два) впервые украсил постамент перед заводской проходной еще в конце 2015 года. И с тех пор появляется там каждую зиму.

Миша — большой модник, с помощью заводчан он постоянно меняет наряды. В его гардеробе уже были шарф цвета российского триколора, синяя бабочка, мишура… Нынче Топтыгина нарядили в шапку-ушанку с красной звездой. А на постаменте появилась пояснительная табличка — «Рядовой медвежьей сотни».