Фигуру медведя у «Элары» украсила армейская шапка

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Знакомый многим чебоксарцам медведь, установленный у АО «Элара», «примерил» армейскую шапку-ушанку.

Сплетенный из березовых веток косолапый (длиной в три метра и высотой — в два) впервые украсил постамент перед заводской проходной еще в конце 2015 года. И с тех пор появляется там каждую зиму.

Миша — большой модник, с помощью заводчан он постоянно меняет наряды. В его гардеробе уже были шарф цвета российского триколора, синяя бабочка, мишура… Нынче Топтыгина нарядили в шапку-ушанку с красной звездой. А на постаменте появилась пояснительная табличка — «Рядовой медвежьей сотни».

Опубликовано: 6 марта 2023 г.


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