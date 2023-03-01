Красная площадь, восточная сторона. Улицы Союзная и Кадыкова, 1933 год

Автор: Владимир ТрофимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Как было
Архив Национального музея

Красная площадь заканчивалась (или начиналась?) на востоке. Влево шла улица Союзная (бывшая Рождественская), прямо улица Кадыкова (бывшая Воздвиженская), вправо улица Ярославская (эта улица сохранила и сохраняет свое название).
На пересечении улиц Кадыкова и Союзная стояло старинное здание 19 века, так называемый дом Иевлева — купца, которому принадлежали и торговые ряды в продолжении улицы Рождественской, и торговые ряды на самой Базарной площади. В тридцатые годы дом Иевлева занимали финансовые учреждения: сберегательная касса на первом этаже и Народный комиссариат финансов на втором.
Все дома на улице Союзной, кстати, в первое время имели адрес — «по линии Наркомфина». Трехэтажный пристрой справа в доме оставался жилым, как и в дореволюционные времена. Необычно выглядят транспортные средства на фотографии — вроде бы весна, но никаких колесных повозок, только сани.
Сегодня это место узнается с трудом, и лишь едва различимый восточный косогор, где расположен парк Победы, не даст усомниться в том, что именно здесь заканчивалась Красная площадь.

Как стало.
Опубликовано: 6 марта 2023 г.


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