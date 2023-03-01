Красная площадь, восточная сторона. Улицы Союзная и Кадыкова, 1933 год

Архив Национального музея

Красная площадь заканчивалась (или начиналась?) на востоке. Влево шла улица Союзная (бывшая Рождественская), прямо улица Кадыкова (бывшая Воздвиженская), вправо улица Ярославская (эта улица сохранила и сохраняет свое название).

На пересечении улиц Кадыкова и Союзная стояло старинное здание 19 века, так называемый дом Иевлева — купца, которому принадлежали и торговые ряды в продолжении улицы Рождественской, и торговые ряды на самой Базарной площади. В тридцатые годы дом Иевлева занимали финансовые учреждения: сберегательная касса на первом этаже и Народный комиссариат финансов на втором.

Все дома на улице Союзной, кстати, в первое время имели адрес — «по линии Наркомфина». Трехэтажный пристрой справа в доме оставался жилым, как и в дореволюционные времена. Необычно выглядят транспортные средства на фотографии — вроде бы весна, но никаких колесных повозок, только сани.

Сегодня это место узнается с трудом, и лишь едва различимый восточный косогор, где расположен парк Победы, не даст усомниться в том, что именно здесь заканчивалась Красная площадь.