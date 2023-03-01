Лизинг стимулирует обновление агарной техники

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Обсуждались текущее состояние и перспективы обновления парка сельхозтехники в республике на лизинговой основе.

На сегодня в реестре контрагентов «Росагролизинга» состоит 101 сельхозпроизводитель Чувашии. Ставится задача расширить перечень, в том числе за счет включения в лизинговые продукты хмелеуборочной техники производства чебоксарского АО «Техмашхолдинг». Данная тема получила свое продолжение на заседании круглого стола с участием сельхозтоваропроизводителей республики и представителей промышленных предприятий. Обсуждение проходило в контексте итогов работы АПК Чувашии за 2022 год, о которых доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

На заседании была затронута и тема повышения ценовой доступности сельхозтехники путем производства экономичных машин и оборудования. Подробности – в ближайшем номере СЧ .

Опубликовано: 3 марта 2023 г.


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