Режиссер из Чувашии вместе со съемочной группой прошел по пути 139-й стрелковой дивизии

От Волги до Эльбы…

В свет вышел третий фильм документальной трилогии, посвященной вкладу Чувашии в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. На предпремьерный показ в кинотеатр пригласили тех, кому в первую очередь адресована документальная кинолента — молодых патриотов, учеников кадетских классов, школьников, которым предстоит сохранить правду о войне и передать ее будущим поколениям.

Про настоящих героев

Тепло приветствовал ребят сценарист и режиссер Артем Чубуков. К слову, к началу показа в кинозале не осталось ни одного свободного места. «Кто из вас знает, что в северо-западном районе Чебоксар есть улица 139-й стрелковой дивизии?» — обратился он к школьникам. В зале поднялся лес рук. «А кто знает, чем прославилась эта дивизия?» — на этот вопрос Артема откликнулась всего пара человек. «Вот сейчас и узнаете», — приободрил он притихших зрителей.

Но автор фильма сразу предупредил юношей и девушек, что их ждет документальное кино, а никакие не «Мстители» с фантастическими спецэффектами. «Этот фильм про реальность, про настоящих, а не выдуманных героев», — сказал он.

«А сколько времени нужно, чтобы снять такое кино?» — поинтересовались кадеты с первых рядов. «13 месяцев», — не стал вдаваться в подробности Артем, видимо посчитав, что пусть сначала ребята увидят все сами…

Высокая цена подвига

Только режиссер и его команда знают, сколько труда вложено за эти 13 месяцев! Даже не верится, что теперь все позади: свыше трех тысяч километров изъезженных по городам и весям дорог, более полусотни отснятых локаций в восьми регионах России и Беларуси, а сколько архивных документов перелопачено… «Это большая работа. И, конечно, огромная ответственность», — признался Артем в интервью за несколько минут до предпоказа.

К СВЕДЕНИЮ Премьера документального фильма «139-я стрелковая дивизия: история боевого пути от Волги до Эльбы» состоится 3 марта в большом зале Театра юного зрителя имени М. Сеспеля в Чебоксарах. Запланирована прямая трансляция. Посмотреть ее можно в группе ВКонтакте «Волонтеры Победы/Чувашская Республика».

Молодой человек напомнил, что «139-я стрелковая дивизия: история боевого пути от Волги до Эльбы» — завершающая картина кинотрилогии, рассказывающей о том, как жила и сражалась Чувашия в годы Великой Отечественной войны. Первая картина (2021 года) была посвящена трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей, вторая (2022 года) — промышленным предприятиям и труженикам тыла, третья — одной из славных дивизий, формировавшихся в начале войны на территории республики, и доблестным воинам Чувашии. По словам сценариста, все три картины объединяет сквозная идея, что у большого подвига очень высокая цена, и в каждой последующей части эта мысль нарастает и в финале превращается в кульминацию.

Будет ли третья часть такой же успешной, как и предыдущие фильмы, набравшие в интернете в общей сложности свыше ста тридцати тысяч просмотров, покажет время. Создатели трилогии пока не спешат с прогнозами.

КСТАТИ Над трилогией, посвященной подвигу чувашского народа в годы Великой Отечественной войны вместе с Артемом Чубуковым трудилась команда единомышленников — общественная организация «Волонтеры Победы» и творческий коллектив «Перфекто». Все три проекта удалось воплотить благодаря грантовой поддержке: первый поддержал Фонд президентских грантов, последующие два — Президентский фонд культурных инициатив.

Скорректировали маршрут

Изначально съемочная группа хотела повторить весь боевой путь 139-й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, который начинался в Чебоксарах, а закончился у берегов Эльбы в Германии. Но в феврале 2022 года началась специальная военная операция на Украине, и маршрут пришлось скорректировать. Тем не менее, в фильм вошла большая часть мест боевой славы чувашской дивизии (на протяжении фильма ее называют именно так).

Съемки велись подо Ржевом, где дивизия получила боевое крещение, в Калужской области, где у поселка Рубеженка находится та самая безымянная высота, о которой поется в знаменитой песне Михаила Матусовского и Вениамина Баснера. Была на пути и Смоленщина, где воины дивизии отличились в боях за Рославль. Радушно встречала чувашских следопытов Беларусь: города Могилев, Минск, Скидель, Гродно. О бойцах 139-й дивизии там помнят и говорят с особым почтением.

«Пересечь белорусско-польскую границу не представлялось возможным. Как минимум из-за отвратительного в своем цинизме сноса мемориалов нашим воинам на территории современной Польши. Зато благодаря измененному маршруту удалось включить в фильм помимо героев 139-й стрелковой дивизии истории и других наших земляков, вставших в те годы на защиту Родины», — отметил Артем Чубуков.

Так, в фильме поднимается история земляков-подпольщиков, супругов Николая Волкова и Варвары Шапошниковой, организовавших в Гродно «группу дяди Коли». К слову, этот эпизод подробно освещался на страницах «Советской Чувашии». А всего в трех часах езды от этого белорусского города — Брест, где местным жителям тоже было что рассказать о 15 защитниках крепости из Чувашии, которые в числе прочих приняли тот самый первый бой в 4 часа утра 22 июня…

Личные истории — сильные эмоции

Создатели ленты намеренно говорят не только о значимых сражениях и о том, каким образом именно 139-я стрелковая дивизия принимала в них участие, но и рассказывают личные истории разных людей, восстановленные по архивным документам. И именно эта часть фильма, по мнению первых зрителей, вызывает самые сильные эмоции.

Вошла, например, в фильм история Эдуарда Друговского, который приехал в Чувашию в 1960-е годы строить Химпром. Ему было всего два года, когда отец ушел на фронт. Он погиб в 1943 году, и почти 80 лет Эдуард Геннадьевич не знал, как умер и где похоронен отец. Однако в семье как реликвию хранили последнее письмо капитана Друговского, содержанием которого семья поделилась со съемочной группой. Строчки, написанные рукой солдата, очень трогательно звучат в фильме. Во время путешествия команда полностью восстановила боевой путь отца Эдуарда Геннадьевича и нашла место его захоронения в Могилевской области Беларуси.

АРТЕМ ЧУБУКОВ, режиссер: «Если хотя бы один из наших фильмов смог убедить зрителя поискать правду о собственных героях, о бабушках и дедушках, которые отдавали свою жизнь за нашу свободу, значит, мы провели эти два года не зря…»

Работая над картиной, Артем Чубуков совершил неожиданное открытие и для своей семьи. Его прадедушка, оказалось, тоже служил в 139-й стрелковой дивизии и получил ранение под Спас-Деменском. Словом, в какой-то момент фильм для самого режиссера превратился в личную историю. Как и для многих других…

Нить для нового поиска

Мальчишки после просмотра картины восхищались подвигами Героя Советского Союза Валентина Фатина, который взял в плен двух генералов и все их окружение, а девчонки рассказывали о самоотверженной медсестре из Чувашии Феодоре Гайкиной и очень переживали за судьбу девушки-снайпера Надежды Кирьян…

«Мне очень понравился фильм. Теперь многое знаю о 139-й стрелковой дивизии. Ну и во время показа вспоминал своего прадеда Павла Тимофеевича Кириллова. Он хотя и не в этой дивизии служил, но тоже был настоящим героем. Я с его портретом на «Бессмертный полк» хожу», — поделился впечатлениями восьмиклассник Андрей Цветков из 17-й школы.

Специально на предпоказ из Ибресь приехали супруги Василий и Раиса Димитриевы. Раиса Геннадьевна была так тронута фильмом, что даже не могла говорить из-за нахлынувших слез. «Фильм прошел будто на одном дыхании. Многие места, показанные в нем, знакомы. Я два раза был на братской могиле в Белоруссии, где похоронен мой дед, написал книгу о его боевом пути. Теперь вот собираем сведения о дедушке моей супруги Федоре Орлове, который служил в составе 364-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии, но пропал без вести. И фильм приехали посмотреть, чтобы найти новую нить в поисках», — рассказал Василий Федорович.