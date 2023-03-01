Он нес людям свет и тепло

Есть личности, по трудовой биографии которых можно изучать историю развития республики. Более того, они ее, эту историю, и создавали. Один из таких людей — Алексей Сергачев, первый главный инженер «Чувашэнерго», с именем которого неразрывно связаны электрификация всей Чувашии, становление отрасли энергетики региона.

К сожалению, людей, кто еще застал Алексея Ивановича, в «Чувашэнерго» сегодня почти не осталось. Но с одним из них нам все-таки удалось побеседовать. Борис Карташов, нынче заместитель начальника отдела эксплуатации и развития автоматизированных систем технологического управления филиала энергокомпании, пришел в «Чувашэнерго» в конце 1979 года — как раз работал под началом Сергачева. И говорит про него с трепетом, восхищением: «Человек по-настоящему легендарный — глыба!»

Причем глыба — как в физическом, так и в профессиональном плане. «У меня рост — 190 см, но рядом с Алексеем Ивановичем и я себя чувствовал меленьким… Уже при его виде, казалось, все становились немножко ниже — настолько было высоко к нему уважение. А когда заговорит — тем более. Голос у него был — фильм «Шаляпин» недавно по телевидению шел, как раз такой бас, но только слегка с хрипотцой…» А еще Борис Валерьянович с улыбкой вспоминает, как им, молодым связистам, периодически приходилось заниматься техобслуживанием телефонов главного инженера. У того и руки были под стать своему росту. Ну и пальцы — соответствующие. Указательный палец не помещался в дырку на диске, и он для набора номеров пользовался карандашом, от которого каждый раз оставались следы, — цифр не было видно, «вот и приходилось нам фланелькой со спиртом чистить циферблаты на телефонных аппаратах Алексея Ивановича».

Человек, говорит, был строгий, но — справедливый. И пошутить любил. В связи с этим припомнил, как налаживали связь в кабинете главного инженера: «Вызывает — что-то там сломалось. Пока мы заняты поиском причины неполадки — сидит за столом, просматривает какие-то бумаги. Проходит время, видимо, ему надоедает наша возня, подходит к нам: «А вот тут проверяли? Посмотрите внимательно…» И точно — там причина отсутствия связи! Это мы позже только догадались, что Алексей Иванович каждый раз еще до нас сам находил поломку: сказывался его фронтовой опыт — Великую Отечественную прошел связистом. Но при этом хотел, чтобы мы, молодежь, своим умом доходили до сути той или иной поломки».

«Да, были люди в наше время…» — это про таких, как Алексей Иванович, людей. В годы, когда «Чувашэнерго» возглавлял не менее легендарный управляющий Борис Орлов, а главным инженером был Алексей Сергачев, в республике построено колоссальное количество энергообъектов: десятки подстанций, тысячи километров ЛЭП… И электричество пришло даже в самые дальние деревни.

— В принципе все, что сегодня имеем, — это наследие тех времен, основа заложена именно тогда, — продолжает Борис Валерьянович. — И схема электроснабжения Чувашии, за долгие годы доказавшая свою абсолютную надежность, родом оттуда. Прошли десятилетия — все нормально функционирует. Очень грамотные были люди, при этом грязной работы не чурались. Начищенные до блеска туфли у них не были в ходу, предпочитали сапоги — кирзовые, резиновые… Бывало, заглянешь в кабинет Алексея Ивановича, если его там не застал, нужно было посмотреть за дверь: стоят там сапоги, значит, Сергачев здесь, в здании, а если нет сапог — он где-то на объекте, и ждать его сегодня вряд ли стоит.

Об этом же рассказывает дочь Алексея Сергачева Татьяна Бондарева: «Дома отца видели редко: постоянно в командировках, днями и ночами пропадал на разных объектах. Но когда выдавался свободный выходной — с удовольствием проводил с нами время. Мне особенно нравились поездки с ним на нашу дачу». Судьбу свою она связала со здравоохранением — доктор медицинских наук, и супруг Владимир Бондарев — генерал-майор медицинской службы, профессор. «Мы с мужем посвятили жизнь службе Советской, Российской армии и науке, там и защитили диссертации», — уточняет Татьяна Алексеевна. Живут и работают в Москве. Но уважение к профессии энергетика у нее, можно сказать, в крови — с самого детства. В Чебоксары Алексей Сергачев с супругой Марией Дмитриевной и старшей дочерью приехал в 1951 году после окончания института в Москве по направлению. В июле 1959 года назначен директором первой в Чувашии теплоэлектростанции. Семья проживала рядом — в доме на улице Зои Яковлевой. «Соседи были энергетики — коллеги отца, дружили семьями, я росла в этом дружном кругу», — вспоминает Татьяна Бондарева. В октябре 1960 года Алексей Сергачев стал главным инженером энергоуправления Чувашского совнархоза, с февраля 1962 года его должность называлась главный инженер районного энергетического управления «Чувашэнерго».

Судьба разбросала детей Сергачевых. Старшая дочь, Наталья Алексеевна, ставшая экономистом, живет в Казани, сын Иван Алексеевич пошел по стопам отца — выбрал стезю энергетика и после Чувашского госуниверситета был направлен в Волгоградскую область на Волжский шинный завод. Тем не менее Татьяна Алексеевна часто посещает малую родину: «Очень люблю Чебоксары, Чувашию — с удовольствием встречаюсь с одноклассниками, друзьями, с бывшими соседями, которые встречают как родную. Радуют прогулки по знакомым с детства улочкам. Правда, с тех пор многое изменилось. Нет ТЭЦ-1 — на ее месте выросли жилые многоэтажки, нет ХБК, на котором в те годы работали 20 тысяч человек…»

В каждый свой приезд старается навестить могилу отца на карачуринском кладбище. Алексей Иванович ушел на заслуженный отдых в 1987 году — получается, главным инженером «Чувашэнерго» проработал более четверти века. К сожалению, насладиться беззаботной жизнью пенсионера не успел — уже в январе 1988 года его не стало. Было ему всего-то 64 года…

Был бы жив — скоро справил бы 100-летие. Алексей Сергачев родился в поселке Красные Баки Горьковской области 24 марта 1923 года. Фронтовик, после войны, в 1946 году, поступил в институт в Москве. Сестра там жила — вот и потянулся за ней в Первопрестольную. Студентом еще женился — на москвичке, которую привез в глухую в то время провинцию. Марии Дмитриевны сегодня тоже нет с нами. После смерти Алексея Ивановича Татьяна Алексеевна не оставила ее в одиночестве, перевезла маму к себе в Москву. Она тоже ушла из жизни в конце января — в 2012 году. Похоронена в Сергиевом Посаде Московской области.

…В день столетнего юбилея Алексея Ивановича в «Чувашэнерго», безусловно, вспомнят своего первого главного инженера добрым словом. И живые цветы на его могилу обязательно возложат. Но… Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», удостоен почетных званий заслуженного энергетика РСФСР, отличника энергетики и электрификации СССР, награжден многими медалями, в том числе — за ратные подвиги. Как-то обидно, что о таком человеке, сделавшем так много для республики, несшем свет и тепло людям, в Чебоксарах сегодня ничто и не напоминает. Может, властям города стоит подумать об увековечении памяти Алексея Сергачева — почему бы, к примеру, не присвоить одной из новых улиц города его имя? Это нужно нам — живым…