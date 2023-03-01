Жители Чувашии помогли пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Страшное землетрясение в Турции и Сирии, произошедшее 6 февраля и унесшее жизни нескольких десятков тысяч человек, никого в мире не оставило равнодушным. Откликнулись на беду турецкого и сирийского народов и в татарском селе Урмаево Комсомольского муниципального округа.

Уже через несколько дней после случившегося жители села организовали сбор гуманитарной помощи. Поддержать разом обездоленных людей хотели многие — в пункт приема вещей, разместившийся в местной мечети «Кара Пулат», урмаевцы несли все, что у них было: теплую одежду, одеяла, даже костюмы и платья. А увидев в новостях, что турецкие ребятишки в холодную погоду ходят в шлепках, сразу же собрали десятки пар теплой детской обуви.

Присоединились к землякам и многочисленные выходцы из села Урмаево, проживающие в разных регионах России. Они вышли с предложением помочь деньгами и меньше чем за полдня прислали довольно крупную сумму. Руку помощи протянул также фонд «Чебдобро», передав несколько коробок детской обуви.

Вещей набралось на две грузовые «Газели», которые отправились в Казань, где находится Генеральное консульство Турции. В напряженные дни сразу после стихийного бедствия там принимали от россиян гуманитарную помощь для пострадавших. На средства земляков в столице Татарстана урмаевцы закупили три большие армейские палатки, спальные мешки, тепловые пушки и другие вещи первой необходимости. К радости сельчан, все собранные ими одежду и обувь в Генконсульстве приняли без замечаний — неподходящие и сильно поношенные вещи там браковали. Затем на фурах гуманитарный груз доставляли в Турцию.

Из-за случившегося на днях повторного землетрясения в Турции и Сирии в Урмаево подумывают снова запустить сбор теплых вещей, если в этом будет необходимость. Оставаться в стороне, если требуется помощь, будь то нашим бойцам или братьям-мусульманам, урмаевцы не привыкли.