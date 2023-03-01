Медработники республики начали получать специальную социальную выплату

Как сообщает пресс-служба республиканского Отделения Социального фонда России, на 27 февраля выплаты получили 7213 медицинских работников Чувашии на общую сумму 61,6 млн рублей.

Напомним, специальная ежемесячная социальная выплата введена Правительством России с 1 января 2023 года (получать начали с февраля) как дополнительная мера государственной поддержки отдельных категорий медицинских работников организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения.

Право на такую выплату имеют:

врачи, специалисты со средним медицинским образованием, младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц;

врачи, специалисты со средним медицинским образованием, младший медицинский персонал медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, а также осуществляющие диспансерное наблюдение граждан;

врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования;

врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал станций (отделений) скорой медицинской помощи, а также медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи.

Размер выплат составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от должности, категории медицинского работника, вида медицинской помощи и количества фактически отработанных часов в календарном месяце.

Между тем

В Чувашии введут свои выплаты для поддержки медиков

Они коснутся медработников, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования. Проект соответствующего постановления разработали в Минздраве республики, на еженедельной планерке в Доме правительства его представил вице-премьер Владимир Степанов.

Региональные социальные выплаты будут установлены с 1?января 2023 года за счет средств республиканского бюджета в объеме более 35 млн рублей. «Есть категории специалистов, которые не подпадают под федеральную меру поддержки, но при этом выполняют практически такую же работу, — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. — Их примерно 300 человек. И мы уже приняли решение доплачивать им за работу по схеме, аналогичной федеральной. Это позволит обеспечить справедливый подход в назначении дополнительных выплат медицинским работникам в рамках решения Президента России».