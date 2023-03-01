Фильм «Нюрнберг» — кино для уроков мужества

Для обязательного просмотра

2 марта в прокат выходит историческая драма «Нюрнберг». Читатели нашей газеты о ней уже наслышаны — в обзоре самых ожидаемых кинопремьер этого года («СЧ» от 19 января) этот фильм о суде над фашистами, о добре и зле, о ненависти и любви занял особое место.

За несколько дней до выхода «Нюрнберга» на широкий экран в Чувашском ТЮЗе имени М. Сеспеля состоялся закрытый показ фильма, организованный при поддержке депутата Госдумы России Аллы Салаевой. Публика на премьере собралась самая разная — от Главы Чувашии Олега Николаева и членов правительства до театральных деятелей, руководителей техникумов и вузов и студентов. Перед началом фильма декан историко-географического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова, доктор исторических наук Олег Широков напомнил зрителям о событиях тех уже далеких лет. О том, в частности, что кроме большого Нюрнбергского процесса, о котором все знают, было еще 12 малых процессов — они проходили до 1949 года. А сам большой процесс над главарями нацистской Германии длился с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Широков отметил также, что понятие «геноцид» было впервые введено в ходе работы международного военного трибунала.

Пересказывать содержание фильма мы не будем — пусть каждый увидит его сам. А после того, как на экране промелькнули последние кадры и в кинозале вновь вспыхнул свет, первые зрители поделились своими впечатлениями.

«Этот фильм — большой повод задуматься, вернуться к такому понятию, как «историческая память», — отметил ректор ЧГУ Андрей Александров. — Создатели «Нюрнберга» постарались довести до зрителя и эмоциональные нотки, личную драму, им удалось создать достойный по своему качеству фильм».

«Картина тронула меня до глубины души, — призналась заместитель председателя студенческого совета Чебоксарского экономико-технологического колледжа Анастасия Шарова. — Я думаю, после просмотра многие люди осознают, как важно любить своих близких и Родину».

«Мне кажется, фильм никого не оставит равнодушным, — считает старший научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук, руководитель студенческого поискового отряда «Память» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Николай Мясников. — Удачно показана история конкретного человека на фоне общемировых процессов. На это кино стоит идти. И старшим школьникам его, безусловно, нужно посмотреть».

«Мне, как поисковику, сюжет фильма очень близок, — рассказала в свою очередь боец отряда «Память» Анастасия Кузнецова. — Он настолько захватывает, аж до мурашек… Именно фильм «Нюрнберг» очень пригодится для проведения уроков мужества».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «С гордостью за нашу Родину просмотрел новый художественный фильм «Нюрнберг», посвященный международному судебному процессу над нацистскими преступниками. Моментами — со слезами на глазах… Важно сделать так, чтобы этот фильм посмотрело максимальное количество школьников, студентов, подрастающее поколение. Важно, чтобы они еще раз задумались над теми фактами, которые были в нашей истории. И благодаря фильму осознанно относились к тому, что происходит сейчас. Ведь «Нюрнберг» призван внести вклад в борьбу с фальсификацией истории». СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Больше 20 кинозалов работают в городах и районах Чувашии на базе дворцов и домов культуры, а также в ТЮЗе Минкультуры Чувашии. На всех этих площадках будет организован показ фильма «Нюрнберг», который выходит в прокат 2 марта. Ребята в возрасте от 14 до 22 лет, школьники и студенты смогут посетить фильм по «Пушкинской карте». Очень важно, чтобы наша молодежь знала историческую правду».

Анна Шуканова