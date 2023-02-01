Школьники готовятся к олимпиаде по финансовой грамотности

В какой банк выгоднее положить 336 рублей на полгода — в тот, что обещает начислять 13 рублей каждый месяц или тот, который дает 72 рубля за шесть месяцев? Если вам пришло сообщение о том, что вы выиграли ценный приз в лотерею, надо ли перезванивать по указанному в нем номеру телефона? Примерно на такие вопросы предстоит ответить участникам Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству.

Стартует она 1 марта на образовательной платформе «Учи.ру». Организаторы олимпиады — Банк России, Минфин и Минэкономразвития РФ и АНО «Национальные приоритеты» — приглашают поучаствовать в ней учеников 1–9-х классов.

Цель олимпиады — познакомить школьников с основами финансовой грамотности, развить интерес к теме предпринимательства, сообщают в Минфине Чувашии. Решение заданий, разработанных на основе приближенных к реальной жизни ситуаций, поможет развить важные навыки: умение обращаться с деньгами, планировать бюджет, разумно подходить к возможным финансовым рискам. Для успешного выполнения заданий, отмечают организаторы, не требуется углубленных знаний школьной программы, и это обеспечивает равные шансы на победу всем участникам.

Продлится онлайн-олимпиада до 31 марта. В зависимости от результата школьники получат сертификат, грамоту или диплом, а их учителя — благодарственные письма.