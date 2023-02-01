От Красной площади на север. Улица Розы Люксембург, 1931 год

Научный архив ЧГИГН

От Красной площади в сторону Волги шла одна из старейших городских улиц — Старо-Московская (неофициально Успенская), переименованная в 1919 году в улицу имени Розы Люксембург.

До 1951 года все здания на пространстве, ограниченном с запада Речным (Мясным) переулком, с востока улицей Наркомфиновской (Союзной), с юга торговым рядом на Красной площади, а с севера речкой Чебоксаркой, имели один адрес — Красная площадь. Поэтому улица начиналась от моста через Чебоксарку, была небольшой и шла лишь до улицы Чувашской (К. Иванова).

Дом крестьянина, видимый в центре фотографии, был под номером 16, а будущий звуковой кинотеатр, на месте которого пока идет разборка старинного склада, значился под номером 11. Деревянный дом справа на фотографии — это бывшая частная фотография Тимкиной, арендованная в феврале 1930 года Чувашкино для фотоателье, а на первом плане мы видим человека в кепке и очках — это один из основоположников чувашского профессионального изобразительного искусства Юрий Антонович Зайцев, работавший в то время фотографом в этом ателье.

Именем Розы Люксембург сегодня названа одна из улиц в микрорайоне Альгешево, а эта часть «исторической» улицы Розы Люксембург сегодня является продолжением улицы Константина Иванова.