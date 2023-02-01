Круглогодичная фристайл-трасса откроется в Чебоксарах на склоне Волги

Спортсмены смогут тренироваться на ней вне зависимости от времени года и погоды, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Именно он по просьбе фристайлистов из Чувашии помог найти средства на строительство круглогодичной лыжероллерной трассы. Она была изготовлена в Китае, доставлена в Чебоксары и уложена на высоком склоне Волги. В настоящее время ведутся работы по отлаживанию подъемников. Полностью закончить строительство планируют в первой половине года.

В пресс-службе Аксакова также напомнили, что спортсменка из Чувашии Лана Прусакова завоевала очередную золотую медаль на Кубке России в Тюмени. И выразили надежду, что круглогодичная фристайл-трасса мирового уровня в Чебоксарах заработает в полном объеме уже в этом году.

760 тонн металла и снега

«Российская газета», в свою очередь, рассказала о тюменском экстрим-фестивале «Битва на Туре», в рамках которого прошел тот удачный для Ланы Прусаковой этап Кубка России по лыжному фристайлу.

…Относительно равнинная Тюмень не имеет необходимых для проведения соревнований по фристайлу и сноуборду площадок, поэтому строит их сама, обыгрывая перепады высот четырехуровневой набережной и делая выкат на замерзшую Туру, пишет «РГ». Нынче Союзу экстремальных видов спорта Extreme Team для основного металлокаркаса конструкции биг-эйра понадобилось 12 тысяч элементов весом 110 тонн и 650 тонн снега. Также специалисты наморозили 70 сантиметров льда.

Фестиваль стартовал третьим этапом Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине «биг-эйр» — когда спортсмен разгоняется и прыгает с высоченного трамплина, а в полете выполняет разные трюки. «Золото» в этой дисциплине по итогам трех прыжков, из которых выбирали два лучших, досталось Лане Прусаковой из Чувашии и Тимофею Бралгину из Красноярского края. «Погода потрясающая, скорости достаточно, но трамплин бы чуть побольше, — рассказала после выполнения программы Лана Прусакова. — Настроение прекрасное — качусь, освещенная огнями, а все на меня смотрят».