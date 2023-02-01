В Новосибирском высшем военном командном училище откроют бюст Героя России Дмитрия Семенова

Среди доблестных выпускников

Более чем за две с половиной тысячи километров от Чебоксар, в Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище сегодня будет открыт бюст Героя Российской Федерации, нашего земляка Дмитрия Семенова.

Памятник возведен недавно на территории мемориала «Выпускникам училища — Героям Отечества», где на постаментах возвышаются бюсты выпускников, удостоенных званий «Герой Советского Союза» и «Герой Российской Федерации». В военном вузе рассказывают, что в 2017 году, когда мемориал реконструировался, композиция состояла из 26 бюстов. С тех пор строй почета пополнился новыми именами. Бюст уроженца деревни Тренькасы Чебоксарского района, участника специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР Дмитрия Семенова, стал 34-м…

Дмитрий Владимирович окончил НВВКУ в 2011 году. Во вкладке «Герои училища» на официальном сайте учебного заведения сообщается, что 28 мая 2022 года Дмитрий Семенов в составе дозора спецназа участвовал в зачистке лесного массива в Харьковской области. На подступах к опорному пункту Вооруженных сил Украины начался бой с численно превосходящими силами противника. В бою майор Семенов был тяжело ранен, но продолжил командовать. Из-за ранения и перекрестного огня возможности для отхода не было. Тогда он подпустил боевиков как можно ближе и привел в действие противопехотную гранату, подорвав себя и уничтожив трех националистов. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента страны гвардии майору Дмитрию Семенову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации…

В военкомате республики сообщили, что в торжественном открытии памятника нашему земляку в Новосибирске примут участие военком по Моргаушскому и Аликовскому районам Чувашии Владимир Казаков и близкие родственники Дмитрия Владимировича.

Чтят память Героя страны и на малой родине. Имя Дмитрия Семенова носит его родная школа в деревне Новые Тренькасы. Создан музей, открыта мемориальная доска, а лучшие ученики удостаиваются чести посидеть за «Партой Героя», посвященной доблестному выпускнику. Кроме того, в Новочебоксарске учреждены ежегодные юношеские соревнования по вольной борьбе памяти Героя России Дмитрия Семенова. В Тренькасинской школе рассказывают, что Дмитрий Владимирович всегда был в отличной форме, занимался вольной борьбой, пятиборьем, альпинизмом, был инструктором по воздушно-десантной и водолазной подготовке. Для нынешнего поколения школьников он настоящий пример мужества и отваги.