Чебоксары украсят более 600 тысяч растений

Городские клумбы ежегодно радуют жителей Чебоксар и гостей города яркостью и необычным дизайном. Вот и в этом году разработана специальная Концепция ландшафтного оформления города с учетом национальных особенностей столицы республики.

За цветы и зеленые насаждения в городе отвечает АО «Зеленстрой». С мая месяца специалисты этой организации начинают высаживать рассаду на городские клумбы. Каждый год ассортимент и разнообразие растений увеличивается. На летний период 2023 года запланировано подготовить 145 объектов, посадив однолетние и многолетние растения в количестве 657,713 тыс. шт.

Каждый уголок города оформляется в своем стиле. В моде сейчас так называемое вертикальное озеленение — различные стойки с подвесными вазонами. Там, где нет постоянных клумб, используются мобильные цветочные вазоны. При озеленении городских объектов используются не просто красивые растения, но и устойчивые к холодам, чтобы они радовали горожан до самой осенней прохлады.

Первые цветники начинают оформлять уже к 9 Мая — на таких объектах как мемориальный комплекс «Победа», сквер у Монумента воинской славы по улице Б. Хмельницкого. Здесь высаживают бегонию, петунию и бархатцы. Примерно в это же время зацветают тюльпаны, только в 2022 году их было высажено 92281 штука. Они будут радовать горожан на транспортных развязках и клумбах города.

Завершить посадку цветов и сделать город более ярким для туристов и жителей города планируется ко Дню республики.