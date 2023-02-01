Энергетики поощрили добросовестных потребителей

Автор: Николай КоноваловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Награды нашли героев. Фото Натальи Мининой

«Партнерством с вами дорожим»

«Звонку с приглашением для получения приза сначала не поверил. И супруга отнеслась с сомнением: наверное, разыгрывают… Пришлось залезть в интернет: оказывается, акция энергетиков — традиционная, каждый год поощряют своих клиентов. Да, неожиданно, но тем приятнее награждение: хороший получился подарок ко Дню защитника Отечества — порадовали!» — с улыбкой на лице признает житель Чебоксар Дмитрий Иванов, который стал одним из многочисленных победителей акции «В Новый год — без долгов!», объявленной филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» в ноябре прошлого года.
Полку лучших клиентов все прибывает
Действительно, акция традиционная: для физических лиц энергетики ее проводят с 2015 года в каждом из 16 регионов присутствия «Т Плюс». А с прошлого года начали поощрять и другую категорию своих клиентов — юридических лиц. Условия почти одинаковые — для участия в акции и тем, и другим необходимо было погасить долги, если они есть, и до наступления нового года оплатить счета за потребленные тепло и горячую воду за ноябрь и декабрь. С той лишь разницей, что физическим лицам энергетики еще и пени списали.
Результат порадовал: в трех городах — Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле, за надежное теплоснабжение которых несет ответственность филиал энергокомпании, в акции приняли участие свыше 1 тыс. клиентов — юридических лиц — в два раза больше годичной давности. А количество физических лиц, выполнивших условия акции, превысило 6 тыс. — тоже на порядок больше, чем годом ранее. Среди них методом подбора случайных чисел и определили «счастливую» сотню — 50 физических и 50 юридических лиц.
В прошлую пятницу победителей акции пригласили в чебоксарский офис филиала ЭнергосбыТа на церемонию награждения — каждому подарили сертификат на покупку товаров в одном из супермаркетов города.
«Знаем, что в нынешних условиях вести бизнес далеко непросто, — обращаясь к руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Любовь Яковлева. — Тем ценнее то, что вы своевременно оплачиваете поставляемые нами ресурсы. Для нас это очень важно, и ваша добросовестность достойна не только наших слов благодарности, но и поощрения».
Девушке Ане — привет!
По словам Любови Анатольевны, уровень платежей за тепло и горячую воду сегодня достаточно высокий — злостных неплательщиков нет. Многих из победителей акции она знает лично — служба, так сказать, познакомила. Вот, к примеру, ООО «Атал» — «всегда все оплачивает вовремя. И жителей своих управляющая компания на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией переводить не спешит — такой необходимости попросту нет, так как УК собранные с них средства не задерживает, а полностью и своевременно перечисляет энергокомпании». Или, скажем, ООО «Автолюбитель». «Давно с ним работаем — никогда не было просрочки», — вручая подарочный сертификат его представителю, комментирует руководитель управления.
Компании «Гефест», «Пионер-Лизинг», «У Галины» и многие другие — все своевременно и в полном объеме оплачивают услуги теплоснабжения. «Не люблю копить долги — лучше заплатить и забыть, — отметил в разговоре с корреспондентом газеты предприниматель Михаил Печенкин, занимающийся вторичной переработкой металлолома. — Стараюсь заплатить даже заранее — авансом». Так получилось и с акцией — на подарок не рассчитывал — и без приза долг накапливать не стал бы. Тем не менее, поощрение, не скрывает, для него стало приятным бонусом. Михаил Анатольевич высоко оценивает работу сотрудников филиала ЭнергосбыТа: «Есть у них девушка Аня — знаком с ней только заочно, по телефону. Бывает, возникают вопросы — сразу звоню ей: всегда очень доброжелательная. Передайте ей от меня привет через газету!»
И он не один такой. Еще один победитель акции, чебоксарец Александр Зырянов, тоже благодарен работникам энергосбытовой компании. Его квартира находится в новоюжном районе столицы республики, поэтому по возникающим вопросам обращается в дополнительный офис филиала на проспекте Тракторостроителей: «Сотрудники очень обходительные — все понятно разъясняют, любой вопрос решают очень оперативно». И, по его мнению, ответственно подходят к выполнению своей работы, энергетики вправе рассчитывать на такой же подход к оплате счетов горожанами.
Оплати коммуналку и спи спокойно
Довольна сотрудничеством с энергетиками и главный бухгалтер фармацевтической компании Татьяна Зверева: «Мы помогаем людям быть здоровыми, красивыми и счастливыми, что без тепла, которым нас обеспечивают энергетики, просто немыслимо. Поэтому и наш бухгалтерский девиз соответствующий: оплати налоги, коммуналку и спи спокойно!»
Чебоксарец Игорь Счетчиков на этом торжестве оказался по просьбе брата Олега Иванова, который победил в акции, но по причине отъезда из города на церемонии награждения присутствовать не смог. «Рад за брата, — говорит Игорь. — Вот вернется домой, думаю, вместе пойдем в супермаркет за покупкой, что-нибудь обязательно подберем». Вера Андреева, которая тоже долги не копит, получая квитанции сразу же их оплачивает используя онлайн-сервис («он у «Т Плюс» очень удобный: один клик — и все готово!»), тоже пока не определилась с будущей покупкой, но уверена, что «за этим дело не станет — выберу что-то полезное». Елена Сергеева, директор чебоксарского ООО «Медовый», которое занимается розничной торговлей, уже присмотрела подарок себе любимой. Правда, уточнять, что именно, не стала — сказала лишь, что «средства сертификата потрачу с удовольствием — куплю нужный для моего бизнеса товар».

Ветерана ЧЭАЗ Георгия Глухенького чествовали, можно сказать, в родных стенах. Фото Натальи Мининой

А вот пенсионера Георгия Глухенького визит в филиал порадовал, можно сказать, вдвойне. Подарок от энергетиков — само собой, но посещение этого здания для него приятно и по другой причине. Дело в том, что в этих стенах раньше располагался релейный цех Чебоксарского электроаппаратного завода, заслуженным ветераном которого является Георгий Тимофеевич. 45 лет проработал на первой площадке ЧЭАЗ — дослужился до заместителя главного конструктора, заместителя главного инженера завода по новой технике, директора по механотронике и спецэлектротехнике. За большой вклад в развитие отрасли электротехники награжден орденом «Знак Почета». Высокое чувство ответственности у таких людей — в крови, что проявляется во всем, в том числе и в добросовестном исполнении обязанности по оплате коммунальных услуг. Поэтому и теплые слова благодарности в их адрес из уст энергетиков — заслуженные.
«Сегодняшняя встреча стала своего рода подведением итогов нашего сотрудничества с вами — клиентами энергокомпании, — отметила руководитель управления клиентского сервиса филиала ЭнергосбыТа Ольга Мигушова. — Энергетики и клиенты — как горожане, так и юридические лица — в тесной связи. Поставляя тепло, энергокомпания обеспечивает комфорт потребителей, а они добросовестно оплачивают коммунальную услугу — без этого не купить топливо для генерации энергии, не заменить трубы теплотрасс. Поэтому мы — партнеры, и дорожим добрым с вами партнерством».

Лицевые счета победителей — физических лиц

Новочебоксарск:

4990400100
1459700100
3406103100
1196287535
4195010100
5202019348
3891999000
2020616100
1034515133
5794900100
4437200100
3631500100

Чебоксары:

6436317529
4884144111
8997881100
1448997111
2427033100
7070354388
8620781100
6988952100
1472497111
3227697111
6342881100
652732100
4295697111
8077797100
6011697100
0872308100
3772008100
4262497111
8764697100
5812624100
86997100
7443021162
2907897100
1503881100
5718008100
1250981100
7000624100
5834797100
7997697100
0520208100

Опубликовано: 21 февраля 2023 г.


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