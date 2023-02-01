Энергетики поощрили добросовестных потребителей

«Партнерством с вами дорожим»

«Звонку с приглашением для получения приза сначала не поверил. И супруга отнеслась с сомнением: наверное, разыгрывают… Пришлось залезть в интернет: оказывается, акция энергетиков — традиционная, каждый год поощряют своих клиентов. Да, неожиданно, но тем приятнее награждение: хороший получился подарок ко Дню защитника Отечества — порадовали!» — с улыбкой на лице признает житель Чебоксар Дмитрий Иванов, который стал одним из многочисленных победителей акции «В Новый год — без долгов!», объявленной филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» в ноябре прошлого года.

Полку лучших клиентов все прибывает

Действительно, акция традиционная: для физических лиц энергетики ее проводят с 2015 года в каждом из 16 регионов присутствия «Т Плюс». А с прошлого года начали поощрять и другую категорию своих клиентов — юридических лиц. Условия почти одинаковые — для участия в акции и тем, и другим необходимо было погасить долги, если они есть, и до наступления нового года оплатить счета за потребленные тепло и горячую воду за ноябрь и декабрь. С той лишь разницей, что физическим лицам энергетики еще и пени списали.

Результат порадовал: в трех городах — Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле, за надежное теплоснабжение которых несет ответственность филиал энергокомпании, в акции приняли участие свыше 1 тыс. клиентов — юридических лиц — в два раза больше годичной давности. А количество физических лиц, выполнивших условия акции, превысило 6 тыс. — тоже на порядок больше, чем годом ранее. Среди них методом подбора случайных чисел и определили «счастливую» сотню — 50 физических и 50 юридических лиц.

В прошлую пятницу победителей акции пригласили в чебоксарский офис филиала ЭнергосбыТа на церемонию награждения — каждому подарили сертификат на покупку товаров в одном из супермаркетов города.

«Знаем, что в нынешних условиях вести бизнес далеко непросто, — обращаясь к руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Любовь Яковлева. — Тем ценнее то, что вы своевременно оплачиваете поставляемые нами ресурсы. Для нас это очень важно, и ваша добросовестность достойна не только наших слов благодарности, но и поощрения».

Девушке Ане — привет!

По словам Любови Анатольевны, уровень платежей за тепло и горячую воду сегодня достаточно высокий — злостных неплательщиков нет. Многих из победителей акции она знает лично — служба, так сказать, познакомила. Вот, к примеру, ООО «Атал» — «всегда все оплачивает вовремя. И жителей своих управляющая компания на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией переводить не спешит — такой необходимости попросту нет, так как УК собранные с них средства не задерживает, а полностью и своевременно перечисляет энергокомпании». Или, скажем, ООО «Автолюбитель». «Давно с ним работаем — никогда не было просрочки», — вручая подарочный сертификат его представителю, комментирует руководитель управления.

Компании «Гефест», «Пионер-Лизинг», «У Галины» и многие другие — все своевременно и в полном объеме оплачивают услуги теплоснабжения. «Не люблю копить долги — лучше заплатить и забыть, — отметил в разговоре с корреспондентом газеты предприниматель Михаил Печенкин, занимающийся вторичной переработкой металлолома. — Стараюсь заплатить даже заранее — авансом». Так получилось и с акцией — на подарок не рассчитывал — и без приза долг накапливать не стал бы. Тем не менее, поощрение, не скрывает, для него стало приятным бонусом. Михаил Анатольевич высоко оценивает работу сотрудников филиала ЭнергосбыТа: «Есть у них девушка Аня — знаком с ней только заочно, по телефону. Бывает, возникают вопросы — сразу звоню ей: всегда очень доброжелательная. Передайте ей от меня привет через газету!»

И он не один такой. Еще один победитель акции, чебоксарец Александр Зырянов, тоже благодарен работникам энергосбытовой компании. Его квартира находится в новоюжном районе столицы республики, поэтому по возникающим вопросам обращается в дополнительный офис филиала на проспекте Тракторостроителей: «Сотрудники очень обходительные — все понятно разъясняют, любой вопрос решают очень оперативно». И, по его мнению, ответственно подходят к выполнению своей работы, энергетики вправе рассчитывать на такой же подход к оплате счетов горожанами.

Оплати коммуналку и спи спокойно

Довольна сотрудничеством с энергетиками и главный бухгалтер фармацевтической компании Татьяна Зверева: «Мы помогаем людям быть здоровыми, красивыми и счастливыми, что без тепла, которым нас обеспечивают энергетики, просто немыслимо. Поэтому и наш бухгалтерский девиз соответствующий: оплати налоги, коммуналку и спи спокойно!»

Чебоксарец Игорь Счетчиков на этом торжестве оказался по просьбе брата Олега Иванова, который победил в акции, но по причине отъезда из города на церемонии награждения присутствовать не смог. «Рад за брата, — говорит Игорь. — Вот вернется домой, думаю, вместе пойдем в супермаркет за покупкой, что-нибудь обязательно подберем». Вера Андреева, которая тоже долги не копит, получая квитанции сразу же их оплачивает используя онлайн-сервис («он у «Т Плюс» очень удобный: один клик — и все готово!»), тоже пока не определилась с будущей покупкой, но уверена, что «за этим дело не станет — выберу что-то полезное». Елена Сергеева, директор чебоксарского ООО «Медовый», которое занимается розничной торговлей, уже присмотрела подарок себе любимой. Правда, уточнять, что именно, не стала — сказала лишь, что «средства сертификата потрачу с удовольствием — куплю нужный для моего бизнеса товар».

А вот пенсионера Георгия Глухенького визит в филиал порадовал, можно сказать, вдвойне. Подарок от энергетиков — само собой, но посещение этого здания для него приятно и по другой причине. Дело в том, что в этих стенах раньше располагался релейный цех Чебоксарского электроаппаратного завода, заслуженным ветераном которого является Георгий Тимофеевич. 45 лет проработал на первой площадке ЧЭАЗ — дослужился до заместителя главного конструктора, заместителя главного инженера завода по новой технике, директора по механотронике и спецэлектротехнике. За большой вклад в развитие отрасли электротехники награжден орденом «Знак Почета». Высокое чувство ответственности у таких людей — в крови, что проявляется во всем, в том числе и в добросовестном исполнении обязанности по оплате коммунальных услуг. Поэтому и теплые слова благодарности в их адрес из уст энергетиков — заслуженные.

«Сегодняшняя встреча стала своего рода подведением итогов нашего сотрудничества с вами — клиентами энергокомпании, — отметила руководитель управления клиентского сервиса филиала ЭнергосбыТа Ольга Мигушова. — Энергетики и клиенты — как горожане, так и юридические лица — в тесной связи. Поставляя тепло, энергокомпания обеспечивает комфорт потребителей, а они добросовестно оплачивают коммунальную услугу — без этого не купить топливо для генерации энергии, не заменить трубы теплотрасс. Поэтому мы — партнеры, и дорожим добрым с вами партнерством».

Лицевые счета победителей — физических лиц

Новочебоксарск:

4990400100

1459700100

3406103100

1196287535

4195010100

5202019348

3891999000

2020616100

1034515133

5794900100

4437200100

3631500100

Чебоксары:

6436317529

4884144111

8997881100

1448997111

2427033100

7070354388

8620781100

6988952100

1472497111

3227697111

6342881100

652732100

4295697111

8077797100

6011697100

0872308100

3772008100

4262497111

8764697100

5812624100

86997100

7443021162

2907897100

1503881100

5718008100

1250981100

7000624100

5834797100

7997697100

0520208100