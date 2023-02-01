Энергетики поощрили добросовестных потребителей

«Партнерством с вами дорожим»
«Звонку с приглашением для получения приза сначала не поверил. И супруга отнеслась с сомнением: наверное, разыгрывают… Пришлось залезть в интернет: оказывается, акция энергетиков — традиционная, каждый год поощряют своих клиентов. Да, неожиданно, но тем приятнее награждение: хороший получился подарок ко Дню защитника Отечества — порадовали!» — с улыбкой на лице признает житель Чебоксар Дмитрий Иванов, который стал одним из многочисленных победителей акции «В Новый год — без долгов!», объявленной филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» в ноябре прошлого года.
Полку лучших клиентов все прибывает
Действительно, акция традиционная: для физических лиц энергетики ее проводят с 2015 года в каждом из 16 регионов присутствия «Т Плюс». А с прошлого года начали поощрять и другую категорию своих клиентов — юридических лиц. Условия почти одинаковые — для участия в акции и тем, и другим необходимо было погасить долги, если они есть, и до наступления нового года оплатить счета за потребленные тепло и горячую воду за ноябрь и декабрь. С той лишь разницей, что физическим лицам энергетики еще и пени списали.
Результат порадовал: в трех городах — Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле, за надежное теплоснабжение которых несет ответственность филиал энергокомпании, в акции приняли участие свыше 1 тыс. клиентов — юридических лиц — в два раза больше годичной давности. А количество физических лиц, выполнивших условия акции, превысило 6 тыс. — тоже на порядок больше, чем годом ранее. Среди них методом подбора случайных чисел и определили «счастливую» сотню — 50 физических и 50 юридических лиц.
В прошлую пятницу победителей акции пригласили в чебоксарский офис филиала ЭнергосбыТа на церемонию награждения — каждому подарили сертификат на покупку товаров в одном из супермаркетов города.
«Знаем, что в нынешних условиях вести бизнес далеко непросто, — обращаясь к руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Любовь Яковлева. — Тем ценнее то, что вы своевременно оплачиваете поставляемые нами ресурсы. Для нас это очень важно, и ваша добросовестность достойна не только наших слов благодарности, но и поощрения».
Девушке Ане — привет!
По словам Любови Анатольевны, уровень платежей за тепло и горячую воду сегодня достаточно высокий — злостных неплательщиков нет. Многих из победителей акции она знает лично — служба, так сказать, познакомила. Вот, к примеру, ООО «Атал» — «всегда все оплачивает вовремя. И жителей своих управляющая компания на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией переводить не спешит — такой необходимости попросту нет, так как УК собранные с них средства не задерживает, а полностью и своевременно перечисляет энергокомпании». Или, скажем, ООО «Автолюбитель». «Давно с ним работаем — никогда не было просрочки», — вручая подарочный сертификат его представителю, комментирует руководитель управления.
Компании «Гефест», «Пионер-Лизинг», «У Галины» и многие другие — все своевременно и в полном объеме оплачивают услуги теплоснабжения. «Не люблю копить долги — лучше заплатить и забыть, — отметил в разговоре с корреспондентом газеты предприниматель Михаил Печенкин, занимающийся вторичной переработкой металлолома. — Стараюсь заплатить даже заранее — авансом». Так получилось и с акцией — на подарок не рассчитывал — и без приза долг накапливать не стал бы. Тем не менее, поощрение, не скрывает, для него стало приятным бонусом. Михаил Анатольевич высоко оценивает работу сотрудников филиала ЭнергосбыТа: «Есть у них девушка Аня — знаком с ней только заочно, по телефону. Бывает, возникают вопросы — сразу звоню ей: всегда очень доброжелательная. Передайте ей от меня привет через газету!»
И он не один такой. Еще один победитель акции, чебоксарец Александр Зырянов, тоже благодарен работникам энергосбытовой компании. Его квартира находится в новоюжном районе столицы республики, поэтому по возникающим вопросам обращается в дополнительный офис филиала на проспекте Тракторостроителей: «Сотрудники очень обходительные — все понятно разъясняют, любой вопрос решают очень оперативно». И, по его мнению, ответственно подходят к выполнению своей работы, энергетики вправе рассчитывать на такой же подход к оплате счетов горожанами.
Оплати коммуналку и спи спокойно
Довольна сотрудничеством с энергетиками и главный бухгалтер фармацевтической компании Татьяна Зверева: «Мы помогаем людям быть здоровыми, красивыми и счастливыми, что без тепла, которым нас обеспечивают энергетики, просто немыслимо. Поэтому и наш бухгалтерский девиз соответствующий: оплати налоги, коммуналку и спи спокойно!»
Чебоксарец Игорь Счетчиков на этом торжестве оказался по просьбе брата Олега Иванова, который победил в акции, но по причине отъезда из города на церемонии награждения присутствовать не смог. «Рад за брата, — говорит Игорь. — Вот вернется домой, думаю, вместе пойдем в супермаркет за покупкой, что-нибудь обязательно подберем». Вера Андреева, которая тоже долги не копит, получая квитанции сразу же их оплачивает используя онлайн-сервис («он у «Т Плюс» очень удобный: один клик — и все готово!»), тоже пока не определилась с будущей покупкой, но уверена, что «за этим дело не станет — выберу что-то полезное». Елена Сергеева, директор чебоксарского ООО «Медовый», которое занимается розничной торговлей, уже присмотрела подарок себе любимой. Правда, уточнять, что именно, не стала — сказала лишь, что «средства сертификата потрачу с удовольствием — куплю нужный для моего бизнеса товар».
А вот пенсионера Георгия Глухенького визит в филиал порадовал, можно сказать, вдвойне. Подарок от энергетиков — само собой, но посещение этого здания для него приятно и по другой причине. Дело в том, что в этих стенах раньше располагался релейный цех Чебоксарского электроаппаратного завода, заслуженным ветераном которого является Георгий Тимофеевич. 45 лет проработал на первой площадке ЧЭАЗ — дослужился до заместителя главного конструктора, заместителя главного инженера завода по новой технике, директора по механотронике и спецэлектротехнике. За большой вклад в развитие отрасли электротехники награжден орденом «Знак Почета». Высокое чувство ответственности у таких людей — в крови, что проявляется во всем, в том числе и в добросовестном исполнении обязанности по оплате коммунальных услуг. Поэтому и теплые слова благодарности в их адрес из уст энергетиков — заслуженные.
«Сегодняшняя встреча стала своего рода подведением итогов нашего сотрудничества с вами — клиентами энергокомпании, — отметила руководитель управления клиентского сервиса филиала ЭнергосбыТа Ольга Мигушова. — Энергетики и клиенты — как горожане, так и юридические лица — в тесной связи. Поставляя тепло, энергокомпания обеспечивает комфорт потребителей, а они добросовестно оплачивают коммунальную услугу — без этого не купить топливо для генерации энергии, не заменить трубы теплотрасс. Поэтому мы — партнеры, и дорожим добрым с вами партнерством».
Лицевые счета победителей — физических лиц
Новочебоксарск:
4990400100
1459700100
3406103100
1196287535
4195010100
5202019348
3891999000
2020616100
1034515133
5794900100
4437200100
3631500100
Чебоксары:
6436317529
4884144111
8997881100
1448997111
2427033100
7070354388
8620781100
6988952100
1472497111
3227697111
6342881100
652732100
4295697111
8077797100
6011697100
0872308100
3772008100
4262497111
8764697100
5812624100
86997100
7443021162
2907897100
1503881100
5718008100
1250981100
7000624100
5834797100
7997697100
0520208100