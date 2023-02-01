В Канашском муниципальном округе после капремонта открылись сразу два фельдшерско-акушерских пункта

Один из них — в селе Атнашево — обслуживает более 900 местных жителей. Обновление коснулось как наружной части, так и самих помещений. Установлены новые двери, заменены электропроводка, полы, в приятные тона покрашены стены и потолки. Как отмечает заведующая ФАПом Галина Иванова, пациенты по достоинству оценили новые условия. Обновленный пункт получили также жители деревни Атыково. Ремонт ФАПов в муниципалитете ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации округа.
Опубликовано: 21 февраля 2023 г.
Читайте также:
В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
В электронную регистратуру можно будет попасть только через портал Госуслуг