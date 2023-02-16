Серьезный пожар ликвидировали в Чебоксарах огнеборцы

В субботу днем в одной из многоэтажек по улице 324-й Стрелковой дивизии в новоюжном районе загорелась трехкомнатная квартира на шестом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Чувашии, на ЧП работали шесть единиц техники, пожарные устранили открытое горение на площади 15 квадратных метров. Эвакуироваться успели 10 жильцов, предварительно, обошлось без пострадавших. Пламя валило с балкона так сильно, что дымом закоптило балконные окна на трех верхних этажах. Как рассказали «СЧ» в ГУ МЧС России по Чувашии, пожар произошел в квартире из муниципального фонда Чебоксар, в которой проживал арендатор. Рассматривается версия о неосторожности при курении.

Субботний пожар порядком напугал жильцов девятиэтажки. Фото МЧС по Чувашии