Из Чувашии в Мариуполь отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пять больших фур выехали воскресным утром из Чебоксар в направлении Мариуполя. Гуманитарный груз — от тепловизоров и генераторов до теплых вещей и шоколадок со сгущенкой собирали сотни людей — инициативные группы из Красноармейского, Вурнарского, Алатырского, Комсомольского и Канашского районов, свой вклад внесли Минздрав Чувашии, администрация города Чебоксары, Союз женщин Чувашии. Фонд Перле передал участникам спецоперации банные печи, эвакуационные носилки, тепловизоры, перчатки и много других нужных вещей.

«Внимание и забота неравнодушных людей придадут уверенности и мужества нашим бойцам», — подчеркнул перед отправкой колонны Глава Чувашии Олег Николаев.

В сборе гуманитарной помощи, отметил он, участвовала вся республика. Это неравнодушные граждане, которые вязали носки, рукавицы, индивидуальные предприниматели, колхозы и предприятия. Вместе с посылками гуманитарной помощи, уточнил Олег Николаев, бойцам отправятся и письма от жителей республики со словами благодарности и уверенности в том, что победа будет за нами.

Машин, в колонне, кстати, гораздо больше — каждая фура везёт два-три транспортных средства. Это и обычные УАЗики, и грузопассажирские» буханки», и санитарные автомобили. Последние, по словам Олега Николаева, попросили привезти бойцы из Чувашии. На таких спецмашинах гораздо удобнее эвакуировать раненых. А в нескольких других машинах, тоже по просьбе бойцов-земляков, дополнительно оборудованы багажники.

Пути до Мариуполя примерно двое суток. «В прошлый раз, две недели назад, как раз за это время доехали», — говорит водитель из Алатыря Владимир Масалев. Как и другие водители, перед отправкой в дальнюю дорогу он укрепил на кабине фуры флаги Чувашии и России.

Опубликовано: 19 февраля 2023 г.


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