ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«В этом году власти Чувашии разработают цифровую карту туриста. Это система бонусов, которая позволит туристу копить баллы, которые в дальнейшем можно будет использовать, чтобы получить скидку при расчете проживания в гостинице или при оплате услуг ресторанов. Цифровая карта туриста будет действовать при заказе путевки через туристический портал Чувашии. С его помощью туристы могут выбрать подходящий маршрут по республике или создать свой собственный и оплатить услуги онлайн на портале. В свою очередь, представители республики берут на себя встречу туриста, размещение и организацию программы отдыха».

(Из интервью ТАСС)