Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,
вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«В этом году власти Чувашии разработают цифровую карту туриста. Это система бонусов, которая позволит туристу копить баллы, которые в дальнейшем можно будет использовать, чтобы получить скидку при расчете проживания в гостинице или при оплате услуг ресторанов. Цифровая карта туриста будет действовать при заказе путевки через туристический портал Чувашии. С его помощью туристы могут выбрать подходящий маршрут по республике или создать свой собственный и оплатить услуги онлайн на портале. В свою очередь, представители республики берут на себя встречу туриста, размещение и организацию программы отдыха».

(Из интервью ТАСС)

 

Опубликовано: 17 февраля 2023 г.


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