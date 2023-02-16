МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер — министр финансов Чувашии:

«За последний год доля собственных доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета Чувашии увеличилась на 4,6 процентных пункта — с 54% в 2021 году до 58,6% в 2022 году. При этом собственные (налоговые и неналоговые) доходы в 2022 году выросли на 19,9% и составили 55,2 млрд рублей. А в целом доходы консолидированного бюджета Чувашии увеличились на 10,4% и составили 94,2 млрд рублей. По темпу роста собственных доходов и налоговых доходов Чувашская Республика занимает 2-е место среди регионов ПФО. Также на второй позиции республика находится по динамике поступления НДФЛ, акцизов, налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения».