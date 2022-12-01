Туризм и индустрия гостеприимства в Чувашии развиваются гармонично и сбалансированно

Такой вывод можно сделать по итогам исследования, проведенного Национальным рейтинговым агентством. Наша республика заняла шестое место среди 85 субъектов Федерации, участвовавших в оценке, опередив многие традиционно «курортные» регионы.

Надо сразу оговориться — специалисты НРА не оценивали динамику туристических потоков или темпы развития отдельно взятой индустрии гостеприимства на тех или иных территориях. Целью проведенного ими совместно с ESG-лабораторией МГУ исследования было ранжирование регионов страны по соблюдению принципов устойчивого развития в сфере туризма. А как известно, концепция устойчивого развития предполагает обеспечение баланса между экологическими, социально-культурными и экономическими факторами. И вот с этим балансом у нас, как выяснилось, дела обстоят неплохо.

Первое место по итогам исследования занял Краснодарский край, где сформирована эффективная система стратегического управления туристической отраслью и разработаны грамотные планы ее развития. Второе место у Санкт-Петербурга, третье — у Москвы, на четвертом Татарстан, а замыкает пятерку «продвинутых» в гармоничном развитии туризма регионов Московская область

Чувашия, как уже говорилось выше, на шестом месте — она открывает список так называемых «развитых» регионов, где также имеются существенные наработки в сфере развития туризма. При этом авторы исследования называют нашу республику ярким примером того, что устойчивость развития региона в сфере туризма не всегда находится в прямой зависимости от количества посещающих его гостей. «От попадания в число «продвинутых» регионов Чувашию отделяют всего несколько сотых долей балла, при этом регион занимает лишь 51-е место по турпотоку в январе-октябре 2022 года», — говорится в комментарии к выводам исследования.