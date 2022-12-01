Золотой век на сцене: Русский драмтеатр отметил 100-летие

Вечером 16 декабря атмосфера в зале Государственного русского драматического театра была особенно приподнятой — здесь состоялся торжественный вечер «Золотой век», посвященный вековому юбилею театра. Поздравления артистам и ветеранам сцены звучали от руководителей органов исполнительной власти, депутатов Госдумы, именитых деятелей культуры и искусства Чувашии и России, руководителей учреждений культуры Чувашии, партнеров и друзей театра, поклонников и других почетных гостей.

«Сегодня мы отмечаем 100-летие театра, который, можно сказать, стал легендой. И я горжусь, что вы творите и созидаете здесь, на территории Чувашии. Наша задача — всецело поддерживать ваши инициативы, которые соответствуют запросу современного зрителя», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев. Несмотря на столь солидный юбилей, театр остается юным как с точки зрения планов, так и с точки зрения зрителя, считает он. Ведь именно Русский драматический театр является лидером по реализации билетов в рамках программы «Пушкинская карта» в республике — продано свыше 50 тысяч билетов.

Русский драматический театр не только бережно хранит традиции, но и открыт новым идеям и проектам, ставит смелые эксперименты, успешно решает непростые творческие задачи, в том числе в рамках общереспубликанских мероприятий — он внес большой вклад в проведение Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, Года выдающихся земляков.

Теплые приветственные слова в адрес коллег прозвучали от заслуженного деятеля искусств России, режиссера Дмитрия Астрахана, поздравил театр и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин — его приветственный адрес зачитал председатель Союза театральных деятелей Чувашии Сергей Павлов.

В финале вечера Русский драматический театр сделал подарок своим гостям и поклонникам — на сцене, в заключительном номере — ревю, появилась вся труппа.

Диана Рыжова