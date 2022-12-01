В Чувашии стартовали мероприятия, посвященные Дню энергетика

В Чувашской энергосбытовой компании прошла зимняя Спартакиада ЧЭСК. Участники отборочного этапа — более 400 спортсменов-энергетиков. Соревнования прошли по лыжной эстафете и биатлону, массовому забегу на лыжах, а также состоится зимняя спортивная игра «Папа, мама, я — спортивная семья».

«Мы каждый день работаем над важными задачами – внедрением инвестиционных проектов, стратегиями развития, которые направлены на развитие ГК Трансэнергопром. Для того, чтобы быть успешными в работе, необходимо, чтобы у нас был здоровый и бодрый дух, настрой и командная слаженность», – отметила в своем выступлении генеральный директор ГК Трансэнергопром Елена Климашевская. Она лично принимает участие в соревнованиях по биатлону за команду Управления и уверена, что спорт — это искусство маленьких шагов, которое обязательно приведет к личной победе, укрепит здоровье и придаст новую энергию.

Самым зрелищным оказалась семейная эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья», где семьи энергетиков не только проявили спортивный дух, но и творчество и креативность. Папа были сказочными героями и летали на метле, дети и мамы были новогодними елочками и все вместе они пели новогодние песни. «Здорово, что Чувашская энергосбытовая компания уделяет столько внимания семьям, детям наших сотрудников. Мы это ценим и нам хочется работать еще лучше», — рассказала начальник Отдела по работе с персоналом Ольга Бобек. Все дети были награждены подарками. А самое главное все получили заряд бодрости и сил!

По итогам соревнований в зимней Спартакиаде ЧЭСК победу одержала команда Управления, на втором месте — Канашское отделение, на третьем — Шумерлинское отделение.

«Мы стараемся создавать для наших работников условия для занятий спортом, проводим зимнюю и летнюю спартакиады. Такие мероприятия пробуждают интерес к спорту, помогают формировать спортивный образ жизни и стремление к победе», – отмечает исполнительный директор ЧЭСК Дмитрий Константинов.

В рамках Дня энергетика 16 — 17 декабря в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» пройдет хоккейный турнир среди команд энергетиков Чувашии, Татарстана, Москвы и Саратова.