ВЛАДИМИР ТАБАК,

генеральный директор АНО «Диалог»:

«Приволжский федеральный округ — один из лидирующих по работе в интернете. За 2022 год количество обращений граждан в соцсетях в ПФО выросло на 200 тысяч, что свидетельствует о росте запроса жителей на коммуникацию на данных площадках. По результатам социсследования, 45% жителей Приволжья замечают обратную связь органов власти в сети. Это очень высокий показатель, добиться которого можно только благодаря высокой вовлеченности глав регионов и совместной работе власти и ЦУР. Важный новый формат — прямые эфиры госслужащих в соцсетях — помогает выявить и преодолеть проблемы на муниципальном и региональном уровнях. В 2022 году в регионах округа проведено 149 прямых эфиров с руководителями органов власти и местного самоуправления (почти 20% от общего числа по России). При этом наибольшее число прямых эфиров проведено в Чувашской Республике — 29, Республике Татарстан — 18 и Ульяновской области — 15».