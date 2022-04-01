В ЦУР Чувашии рассказали, на что жаловались жители республики в марте

По сравнению с мартом 2021 года количество обращений в соцсетях выросло на 17% — с 1861 до 2186.

Из ТОП-5 наиболее популярных тем обращений четыре остались неизменными. Чаще всего люди жаловались на состояние дорог, несвоевременную уборку снега, перебои с водоснабжением и отоплением, бездействие или нарушения со стороны управляющих компаний, высказывали пожелания по благоустройству и строительству школ.

В этом году в ТОП обращений вошла санкционная повестка, потеснив вопросы назначения пособий и соцзащиты. Немало комментариев пользователей соцсетей были посвящены росту цен, пустым полкам магазинов, вопросам трудоустройства и работы предприятий.