В ЦУР Чувашии рассказали, на что жаловались жители республики в марте

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По сравнению с мартом 2021 года количество обращений в соцсетях выросло на 17% — с 1861 до 2186. 

Из ТОП-5 наиболее популярных тем обращений четыре остались неизменными. Чаще всего люди жаловались на состояние дорог, несвоевременную уборку снега, перебои с водоснабжением и отоплением, бездействие или нарушения со стороны управляющих компаний, высказывали пожелания по благоустройству и строительству школ. 

В этом году в ТОП обращений вошла санкционная повестка, потеснив вопросы назначения пособий и соцзащиты. Немало комментариев пользователей соцсетей были посвящены росту цен, пустым полкам магазинов, вопросам трудоустройства и работы предприятий.

Опубликовано: 11 апреля 2022 г.


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