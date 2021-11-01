Год назад в республике начал работать Центр управления регионом

Здесь помогают решать проблемы

На следующей неделе, 23 ноября, свой первый день рождения отметит Центр управления регионом (ЦУР) — организация, которая принимает обращения от жителей Чувашии на различные темы с просторов социальных сетей и с портала госуслуг. Посмотреть на работу коллектива и поздравить сотрудников ЦУРа с годовщиной приехал член Совета Федерации России Николай Владимиров.

Центры управления регионом созданы по всей стране по распоряжению Президента России. Они должны оперативно реагировать не только на прямые обращения людей в органы власти, но и на информацию, опубликованную в соцсетях, СМИ и других общедоступных источниках. А на основании распоряжения Главы Чувашии Олега Николаева была определена структура организации в нашей республике.

Одна из задач ЦУРа — доведение жалоб жителей до исполнителей в максимально сжатые сроки. До прошлого года в Чувашии не было такого органа, где обращения жителей принимали во внимание и доводили до адресата за максимально короткое время. Сейчас же благодаря ЦУРу эта работа серьезно ускорилась. Например, на обращения, касающиеся темы коронавируса, специалисты реагируют в течение суток, а на первичный ответ на вопросы самой разной тематики в среднем уходит менее 4 часов.

«Люди не хотят ждать рассмотрения обращения 30 дней или посылать письмо на почту. В социальных сетях человек может написать под постом сообщение, и его услышат, начнут решать вопрос», — объясняет старший специалист по социальным коммуникациям Татьяна Петрова.

Цифры За время своей деятельности Центр управления регионом обработал уже более 50 тысяч обращений — из них более 30 тысяч через портал госуслуг и порядка 20 тысяч сообщений в соцсетях

Если говорить о темах, которые волнуют жителей Чувашии, то более 75% обращений сегодня так или иначе связаны с коронавирусом — речь идет о записи на прием к врачу и на вакцинацию, получении QR-кодов и сертификатов вакцинированного… Также жителей нашей республики интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства, качества дорог, социальной защиты населения, образования…

С коллективом ЦУР Чувашии Николая Владимирова познакомила руководитель координационного центра Татьяна Немцева. Сенатор интересовался, как происходит взаимодействие Центра управления регионом с жителями Чувашии. Например, могут ли люди старшего поколения связаться с координационным центром по старинке, с помощью домашнего телефона? Как рассказала Татьяна Немцева, организация не принимает письменные обращения или звонки, а обрабатывает сообщения, поступающие через соцсети или портал госуслуг.

Кроме отделов по работе с обращениями в ЦУРе функционирует блок медиааналитики, выявляющий информационные риски. Есть здесь и центр компетенций, помогающий сотрудникам органов власти и местного самоуправления прокачать навыки работы в соцсетях. По словам Татьяны Немцевой, из 21 сотрудника координационного центра трое имеют ученую степень кандидата наук…