Год назад в республике начал работать Центр управления регионом

Здесь помогают решать проблемы
На следующей неделе, 23 ноября, свой первый день рождения отметит Центр управления регионом (ЦУР) — организация, которая принимает обращения от жителей Чувашии на различные темы с просторов социальных сетей и с портала госуслуг. Посмотреть на работу коллектива и поздравить сотрудников ЦУРа с годовщиной приехал член Совета Федерации России Николай Владимиров.
Центры управления регионом созданы по всей стране по распоряжению Президента России. Они должны оперативно реагировать не только на прямые обращения людей в органы власти, но и на информацию, опубликованную в соцсетях, СМИ и других общедоступных источниках. А на основании распоряжения Главы Чувашии Олега Николаева была определена структура организации в нашей республике.
Одна из задач ЦУРа — доведение жалоб жителей до исполнителей в максимально сжатые сроки. До прошлого года в Чувашии не было такого органа, где обращения жителей принимали во внимание и доводили до адресата за максимально короткое время. Сейчас же благодаря ЦУРу эта работа серьезно ускорилась. Например, на обращения, касающиеся темы коронавируса, специалисты реагируют в течение суток, а на первичный ответ на вопросы самой разной тематики в среднем уходит менее 4 часов.
«Люди не хотят ждать рассмотрения обращения 30 дней или посылать письмо на почту. В социальных сетях человек может написать под постом сообщение, и его услышат, начнут решать вопрос», — объясняет старший специалист по социальным коммуникациям Татьяна Петрова.
Цифры
За время своей деятельности Центр управления регионом обработал уже более 50 тысяч обращений — из них более 30 тысяч через портал госуслуг и порядка 20 тысяч сообщений в соцсетях
Если говорить о темах, которые волнуют жителей Чувашии, то более 75% обращений сегодня так или иначе связаны с коронавирусом — речь идет о записи на прием к врачу и на вакцинацию, получении QR-кодов и сертификатов вакцинированного… Также жителей нашей республики интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства, качества дорог, социальной защиты населения, образования…
С коллективом ЦУР Чувашии Николая Владимирова познакомила руководитель координационного центра Татьяна Немцева. Сенатор интересовался, как происходит взаимодействие Центра управления регионом с жителями Чувашии. Например, могут ли люди старшего поколения связаться с координационным центром по старинке, с помощью домашнего телефона? Как рассказала Татьяна Немцева, организация не принимает письменные обращения или звонки, а обрабатывает сообщения, поступающие через соцсети или портал госуслуг.
Кроме отделов по работе с обращениями в ЦУРе функционирует блок медиааналитики, выявляющий информационные риски. Есть здесь и центр компетенций, помогающий сотрудникам органов власти и местного самоуправления прокачать навыки работы в соцсетях. По словам Татьяны Немцевой, из 21 сотрудника координационного центра трое имеют ученую степень кандидата наук…
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ, член Совета Федерации России:
«Впечатления от посещения Центра управления регионом остались положительные. ЦУР работает эффективно. Сегодня посмотрел и изучил работу коллектива — как он работает с обращениями жителей республики. Важно, чтобы люди в нашем регионе получали обратную связь и решали свои проблемы. ЦУР является проводником между людьми и органами исполнительной власти. Я предложил сотрудникам ЦУРа принять активное участие в изменении федерального и регионального законодательства. Если проблемы будут грамотно сформулированы, то мы их внесем в повестку на заседание Госсовета Чувашии или на комитет в Совет Федерации для внесения изменений в федеральное законодательство. Все действия только для улучшения жизни жителей Чувашии».