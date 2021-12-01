ЦУР Чувашии запустил цикл интервью с педагогами республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первый прямой эфир прошел в официальной группе ЦУР Чувашии. Гости выпуска – учитель русского языка и литературы чебоксарской школы №59 Елена Чукмаркина и ученик столичного Лицея №3 Александр Васильев.

Краш, кринж, чилить. Что все это значит и на каком языке разговаривает современная молодежь? Мешает или помогает сленг? Почему так важен выбор между родным русским и родным чувашским. Эти и другие темы участники прямого эфира обсуждали в течение получаса. Свои вопросы спикерам смогли задать пользователи соцсетей, которые подключились к беседе.

Запись прямого эфира доступна здесь.

Опубликовано: 8 декабря 2021 г.


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