В Кире воду очистят от лишнего железа

В поселке Киря Алатырского района установили блочно-модульную станцию по обезжелезиванию воды. Она оснащена оборудованием, которое поможет отфильтровать и обезопасить питьевую воду от нежелательных примесей. Ведь, как известно, переизбыток железа вреден для здоровья, бытовой техники и коммуникаций, из-за «железистой воды» простаивает система водоснабжения, построенная в Кире еще в 2011 году. По словам руководителя Минтранса Чувашии, новая станция обезжелезивания, построенная благодаря федеральному проекту «Чистая вода», позволит использовать уже имеющиеся мощности водоснабжения, чтобы предоставить жителям воду хорошего качества. На установку объекта ушло чуть более 17 млн рублей, большая часть средств выделена из федерального бюджета.