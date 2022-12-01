Свалку в Цивильском районе потушат и закроют

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 4 декабря на свалке ТБО в Цивильском районе недалеко от поселка Конар продолжаются работы по ликвидации горения отходов.

Как сообщили в ГКЧС Чувашии, в ликвидации ЧП задействованы от двух до четырех единиц техники. Ведутся работы по засыпке грунтом места тления мусора, идет проливка водой.

По данным Минприроды Чувашии, на вчерашний день свалка находилась в тлеющем состоянии, очаги возгорания отсутствовали. В министерстве также сообщили, что эту санкционированную свалку планируется вывести из эксплуатации в 2023 году.

Опубликовано: 7 декабря 2022 г.


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