Свалку в Цивильском районе потушат и закроют

С 4 декабря на свалке ТБО в Цивильском районе недалеко от поселка Конар продолжаются работы по ликвидации горения отходов.

Как сообщили в ГКЧС Чувашии, в ликвидации ЧП задействованы от двух до четырех единиц техники. Ведутся работы по засыпке грунтом места тления мусора, идет проливка водой.

По данным Минприроды Чувашии, на вчерашний день свалка находилась в тлеющем состоянии, очаги возгорания отсутствовали. В министерстве также сообщили, что эту санкционированную свалку планируется вывести из эксплуатации в 2023 году.